الدهون: تحديات نفسية واجهت المعلمات خلال الجائحة ... العزلة وضغط العمل

MENAFN - Amman Net) في ظل جائحة كورونا واغلاق المدارس وتحول إلى نمط التعلم عن بعد واجهت المعلمات تحديات واعباء اضافية مضاعفةبما في ذلكتعلم مهارات جديدة بسرعة تواكب التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الطلاب على الدراسة والتعلم في بيئات غير تقليدية ،لا يتوقف عبء التعلم عند هذا الحد، بل يمتد إلى ما هو أبعد وهو الحياة الأسرية،إذ وجدت العديد من المعلمات صعوبة في التوازن ما بين الحياة المهنية والتزامات التدريس ومتطلبات الأسرة وذلك ما شكل لديهن ضغوط نفسية واجتماعية واجهاد كبير .

تجارب المعلمات خلال جائحة كورونا بين التحديات والفرص



وتروي المعلمة ايمان بني سليمان تجربتها في التدريس عن بعد خلال جائحة كورونا بأن التعلم عن بعد

ساهم

بشكل كبير في تحقيق التطوير المهني والتنمية المهنية في مجال عملها ، مبينة أن التدريس عن بعد زاد من اطلاعها على مواقع الكترونية و تدريبية و منصات تعليمية و زاد التواصل بينها وبين طلابها واولياء الامور من مختلف المواقع الالكترونية و عزز المسؤولية لديها اخلاقيا و مهنيا ولطلابها من حيث متابعة تعليمهم و متابعة تدريسهم المنهاج المقرر.

واشارت

بني ايمان إلى التحديات والصعوبات خلال اداء عملها عن بعد ومنها ضعف الانترنت و عدم وجوده لبعض العائلات ، و عدم التزام البعض بمتابعة الواجبات و الدروس المعطاه للاطفال ، مضيفة أن هناك صعوبات اخرى تتعلق بعدم ملائمة المنصات التعليمية للفئة العمرية التي تقوم بتدريسها وصعوبة

استخدام المنصات من قبل الأهالي ، و عدم توفر اجهزة حاسوب والبعض يستخدم هواتف بسيطة .

واكدت أنها حافظت على دافعيتها

من خلال احساسها

بالمسؤولية الاخلاقية والمهنية اتجاه اطفالها و حب التواصل معهم و تولي مسؤولية تعليمهم مهما واجهتها الصعوبات فهو واجب ديني واخلاقي و التعامل مع التكنولوجيا هي تجربة غنية بالمتعة والفائدة والتحفيز المستمر ، مبينة أن اساليب التدريس والتقييم تغيرت في تلك الفترة بحيث استخدمت اساليب وطرق تقييم عن بعد اختلفت عن الاساليب والطرق التي نستخدمها في الغرف الصفية .

وتابعت أن التعلم عن بعد ساهم في اعطاء دور كبير للاهل في تدريس وتقييم ابنائهم فأصبح التعليم يشمل الطلاب واولياء الامور

، وبذلك راعت ظروف التعلم عن بعد و ساهم الأهل بتقييم ابنائهم ، مشيرة

إلى أن كورونا برغم السلبيات التي واجهناها والتحديات والصعوبات الا انها اثبتت أن المعلم الأردني له دور كبير و مستمر برغم الظروف وقادر على العطاء حتى عن بعد.

ولفتت بني سليمان إلى أن التغييرات كان لها اثر ايجابي

و التي بدورها ستجعل التعليم اكثر ازدهارا وتقدما كاستخدام منصات التدريب ووجود منصات تعليمية و جود اساليب رقمية وتكنولوجية لتدريس وتقييم الطلاب، موكدت انها استطاعت التوافق ما بين حياتها المهنية والاسرية خلال جائحة كورونا من خلال وضع خطة عمل مدروسة لتدريس الطلاب و التنظيم بشكل مستمر للمهمات والاعمال ضمن الوقت المحدد له كل ذلك له دور كبير في تخفيف العبء وتقليص الجهد كأم و كمعلمة .

فيما قالت المعلمة رانية القاسم أن تجربة التعلم عن بعد خلال جائحة كورونا اثرت بشكل ايجابي على حياتها المهنية وذلك عن طريق اكتساب الخبرة عن كيفية ادخال التكنولوجيا في عملية التعليم من خلال اعداد فيديوهات وصور ولقاءات مرئية مع الطلبة ، موضحة أن جائحة كورونا ساعدت المعلمات عن كيفية الاستعداد للتعلم عن بعد لاي ظرف طارئ قد يحدث .



واوضحت أن هناك تحديات واجهتها تتعلق بوجود طلبة ذوي الاعاقة السمعية ، لأن بعض المنصات التعليمية

غير معدة بفديوهات بلغة الاشارة لاصحاب الصم لترجمة وتوضيح المعلومات ، لافتة إلى أن المعلمات تقوم باعداد لقاءات وتصوير فيديوهات بلغة الاشارة .

واكدت القاسم أن التعلم عن بعد تختلف عن التعلم الوجاهي ، لأن التقيمات الخاصة بالتعلم عن بعد

مختلفة وذلك عن طريق ارسال فيديوهات للطلبة باجاباتهم للاختبارات ، موضحة أن هناك اساليب تم استخدامها خلال جائحة كورونا تفضل أن تستمر وهي القروبات لكي يتواصل الاساتذة مع الطلبة لتسهيل عملية التدريس ، حيث هناك بعض الجامعات

لا تزال تستخدم المحاضرات عن بعد لانها وفرت الوقت والجهد على الطلبة .



وتابعت أن ادخال التكنولوجيا في العملية التعليمية ساهمت في اثراء خبرات المعلمين التكنولوجية وطريقة استخدام المنصات ، مشيرة إلى انها استطاعت التوافق ما بين التدريس عن بعد والحياة الأسرية عن طريق التنظيم ووضع خطة

.

واوضحت الاستشارية النفسية والأسرية والتربوية حنين البطوش ، أن الأردن شهدت تحولاً جذرياً في مجال التعليم بجائحة كورونا، حيث انتقل التعليم التقليدي الوجاهي

إلى التعلم عن بعد، مبينة أن هذا التحول المفاجئ قد وضع المعلمات أمام تحديات جديدة ومختلفة، تتطلب منهم مهارات ومرونة عالية، كـ تحديات تقنية وتحديات تربوية و نفسية وغيرها من تلك التحديات التي أثرّت على جودة العملية التعليمية

، وأبرزها انها لم تكن العديد من المعلمات مجهزات بالمهارات التقنية اللازمة لإدارة الفصول الافتراضية وتصميم المواد التعليمية الرقمية، والنقص في الأجهزة والتكنولوجيا اللازمة لإجراء الحصص عبر الإنترنت.

واضافت أن من المعروف أن التعليم يعتمد على التفاعل المباشر بين المعلم والطالب،لكن في بيئة التعلم عن بعد، أصبح من الصعب تحقيق هذا التفاعل بنفس المستوى، مما أثر على فهم الطلاب للمادة وتقديمهم للمساعدة الفردي، لافتة إلى أنه لم يكن جميع الطلاب يمتلكون الأجهزة أو الإنترنت اللازمين للمشاركة في الحصص الافتراضية، مما حصل فجوة رقمية بين الطلاب، و واجهت بعض العائلات صعوبات في توفير بيئة هادئة ومناسبة للدراسة في المنزل.

وبينت البطوش أن تقييم أداء الطلاب يعد تحدياً كبيراً في بيئة التعلم عن بعد، فمن الصعب التأكد من أن الطلاب يقومون بأنفسهم بالأعمال الموكلة إليهم، كما أن طرق التقييم التقليدية قد لا تكون مناسبة للبيئة الافتراضية ، موضحة أن التحول إلى التعلم عن بعد ادى إلى زيادة أعباء المعلمات، حيث أصبح عليهن إعداد المواد التعليمية وإدارة الفصول الافتراضية بالإضافة إلى مهامهن اليومية الأخرى، مما أثر على توازن حياتهن ، وبدوره شكل الانتقال المفاجئ إلى التعليم عن بعد ضغطاً نفسياً كبيراً على المعلمات، حيث اضطروا للتكيف مع نظام جديد تماماً في وقت قياسي.

ولفتت إلى أن التكنولوجيا كان لها دوراً حيوياً في دعم المعلمات الأردنيات خلال جائحة كورونا، مما ساهم في استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية، ومن أهم الطرق التي ساعدت بها التكنولوجيا المعلمات بتوفير منصات تعليمية متعددة كـ منصات التعلم الإلكتروني مثل مايكروسوفت تيمز وجوجل كلاس زوم، مضيفة أن هذه المنصات

مكنت المعلمات من إنشاء فصول افتراضية، وتبادل المواد التعليمية، وتقديم الدروس عبر الفيديو والمحادثات النصية وتطبيقات التواصل

كالواتساب، التي سهلت التواصل الفردي والجماعي مع الطلاب وأولياء الأمور، وتبادل الملاحظات والوظائف،غير ذلك قنوات اليوتيوب التي استخدمتها العديد من المعلمات لتقديم دروس مصورة وشروحات مبسطة للمادة العلمية.

واكملت حديثها أنه تم تنظيم العديد من الورش التدريبية عبر الانترنت لمساعدة المعلمات على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتصميم الدروس الرقمية، وإدارة الفصول الافتراضية ، وتوفير مجموعة واسعة من الأدوات والمحتوى التعليمي المجاني الذي يمكن للمعلمات الاستفادة منه في إعداد دروسهم ، مبينة أن بشكل عام يمكن القول أن جائحة كورونا قد عززت من أهمية التواصل والتعاون بين المعلمات وأولياء الأمور، وساهمت في بناء علاقات أكثر قوة ومرونة، إذ ازدادت حدة التواصل بين المعلمات وأولياء الأمور بشكل كبير، وذلك بسبب الحاجة المتزايدة إلى التنسيق المستمر حول سير العملية التعليمية عن بعد، ومتابعة تقدم الطلاب.

‎وذكرت البطوش

أن جائحة كورونا قد عززت من أهمية التواصل والتعاون بين المعلمات وأولياء الأمور، وساهمت في بناء علاقات أكثر قوة ومرونة، حيث ازدادت حدة التواصل بين المعلمات وأولياء الأمور بشكل كبير، وذلك بسبب الحاجة المتزايدة إلى التنسيق المستمر حول سير العملية التعليمية عن بعد، ومتابعة تقدم الطلاب ، إذ أدرك أولياء الأمور اهمية دورهم مما أدى إلى زيادة التعاون مع المعلمات ، موضحة أن ومع ذلك بروز بعض التحديات حيث أدى تكثيف التواصل والمتابعة إلى زيادة الضغط على المعلمات، مما قد يؤثر على علاقتهن بأولياء الأمور ،وفي بعض الحالات أدى اختلاف وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة التعلم عن بعد إلى حدوث بعض الخلافات بين المعلمات وأولياء الأمور .



واكدت البطوش

أن الحكومات

والمؤسسات التعليمية لعبت دورًا حاسمًا في دعم المعلمات خلال الجائحة والتي فرضت تحديات غير مسبوقة على قطاع التعليم ،حيث قدمت الحكومة العديد من الدعم المالي واللوجستي لتوفير الأجهزة والأدوات الرقمية اللازمة للمعلمات والطلاب للتعلم عن بعد،ومنها الحواسيب المحمولة والإنترنت ، مشيرة إلى ان الحكومات قامت بتطوير منصات تعليمية إلكترونية متكاملة، والتي توفر للمعلمين الأدوات والموارد اللازمة لإعداد الدروس وتقديمها عبر الإنترنت ، كما نظمت دورات تدريبية مكثفة للمعلمين لمساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للتعليم عن بعد، واستخدام التكنولوجيا التعليمية بفعالية ، وقدمت حوافز مالية للمعلمين تقديراً لجهودهم خلال هذه الفترة الصعبة.



وتابعت أن المؤسسات التعليمية قدمت الدعم التقني للمعلمين لمساعدتهم في حل المشكلات التي قد يواجهونها أثناء استخدام المنصات التعليمية ، وكما نظمت المدارس والجامعات ورش عمل وندوات لمناقشة أفضل الممارسات في التعليم عن بعد، وتبادل الخبرات بين المعلمين ، مضيفة أن المؤسسات التعليمية قامت ايضًا

بتوفير مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية، مثل الكتب الإلكترونية والفيديوهات التعليمية، لمساعدة المعلمين على إعداد دروسهم ، غير ذلك شجعت المؤسسات التعليمية على بناء مجتمعات تعليمية عبر الإنترنت، حيث يمكن للمعلمين التعاون وتبادل الأفكار والخبرات.



‎واشارت البطوش إلى الاستراتيجيات التي ربما اعتمدتها المعلمات للتغلب على هذا التحدي وهو التخطيط المسبق

وذلك من خلال تقسيم المعلمة يومها إلى فترات زمنية محددة لكل نشاط، سواء كان إعداد الدروس أو رعاية الأطفال أو الأعمال المنزلية، وكما ركزت على المهام الأكثر أهمية أولاً، مثل إعداد الدروس الهامة أو مساعدة الأطفال في واجباتهم وحولت المعلمة بعض مهامها التعليمية إلى أنشطة ممتعة للأطفال، مثل قراءة قصة معًا أو حل الألغاز وخصصت وقتًا منتظمًا للعب مع أطفالها للتخفيف من الضغط وزيادة الترابط العائلي ، لافتة إلى أن المعلمات ايضا استخدمن برامج مثل Zoom

أو Google Meet

لإجراء الدروس عبر الإنترنت، مما سمح لها بمراقبة أطفالها أثناء العمل،

واستخدمت تطبيقات تعليمية تفاعلية لجعل تعلم الأطفال أكثر متعة وتشويقًا ، إضافة إلى انها شاركت المعلمة زوجها أو شريك حياتها في مسؤوليات رعاية الأطفال أو من أفراد الأسرة والأصدقاء عند الحاجة ، و خصصت المعلمة وقتًا لنفسها للاسترخاء وممارسة هواياتها، مما ساعدها على تجديد طاقتها ومع زملائها المعلمين لمشاركة الخبرات وتبادل الأفكار.

‎واختتمت حديثها أن قدرة المعلمات على التوفيق بين إعطاء الدروس وتربية أبنائهن في المنزل خلال جائحة كورونا هي شهادة على مرونتهن وتفانيهن وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهنها، موكدة إلا أن على الرغم من هذه التحديات إلا انهم تمكنوا من الاستمرار في تقديم التعليم لأطفالهن والعناية بهم في نفس الوقت كالتوفيق بين متطلبات العمل

كمعلمات ورعاية أطفالهن في المنزل ، و تعرضت المعلمات للإرهاق النفسي والجسدي بسبب الضغط الكبير الذي واجهته ، وصعوبة توفير بيئة تعليمية مناسبة في المنزل ،لم يكن من السهل على جميع المعلمات توفير بيئة تعليمية مناسبة في المنزل لأطفالهن.

ومن الناحية النفسية قال المرشد النفسي محمد عيد الدهون ، ان خلال فترة جائحة كورونا تأثرت الصحة النفسية للطاقم التعليمي ككل لكن المعلمات

وقع عليهن الحصة الأكبر لربما

من هذا الضغط النفسي

، لافتا إلى أن ذلك نتيجة للاعمال الأضافية واستخدام الاساليب الجديدة للتكيف مع التعليم عن بُعد مما ادى لوجود تحديات جديدة بالأضافة لتحديات التعليم السابقة ناجمة عن ذلك .



ولفت الدهون إلى أن الدراسات اظهرت أن العزلة الاجتماعية والقلق بشأن الصحة والتوتر النفسي كانت من بين العوامل التي أثرت سلبًا على صحة المعلمات خلال هذه الفترة ، ففي

فترة الإغلاق والانتقال إلى التعليم عن بُعد واجهت المعلمات العديد من التحديات النفسية من

بينها الشعور بالعزلة ،وقلة التواصل الاجتماعي ، مضيفا أن المعلمات واجهن تحديات اخرى ومنها ضغط العمل الزائد نتيجة لتكييف الدروس والمواد التعليمية واعدادها

، وكسر حاجز الخوف والتوتر في حال كانت مضطرة لتصوير الحصص وجاهيا عبر الكاميرا، غير ذلك التوتر والقلق بسبب عدم الاستقرار في المحيط الخارجي بسبب الخوف من الجائحة والتغيرات المستمرة في طريقة تقديم المحتوى التعليمي وذلك لقلة الخبرة المتوفرة في هذا المجال

.



وبين

أن العلاقات الاجتماعية للمعلمات تاثرت بشكل كبير نتيجة التغيير في نمط العمل من التعليم التقليدي المحدد بوقت الذي قد اعتيد عليه من قبل

إلى التعليم عن بُعد الذي يحتاج لتنسيق عمل اكبر ومتابعه اكثر ، مما أدى لربما إلى فقدان الاتصال المباشر مع المحيط الاجتماعي الذي ادى لشعور العزلة وقلة التواصل الاجتماعي لدى المعلمة ، موكدا كما أن ازدياد الضغوطات الناتجة عن تكييف العملية التعليمية مع التقنيات الحديثة

قد أثر سلبًا على التواصل بسبب اخذ الوقت الكبير

في تكييف واعداد الحصص و الدروس الكترونيا

.



وتابع أن هناك ضغوط نفسية اخرى التي كان لها الاثر الكبير في التاثير على جودة التعليم المقدم للطلبة فعندما يكون المعلم أو المعلمة تحت ضغط نفسي نتيجة لتحديات العمل أو الظروف الشخصية أو الظروف الصحية أو الظروف المحيطة ، مبينا أن جميع هذه الضغوط تؤثر بالتاكيد سلبًا على تركيزهم وقدرتهم على تقديم المعلومات بشكل فعال ومفيد فكان للضغوط النفسية الدور الكبير في تقليل الحماس والإلهام في عملية التدريس مما انعكس سلبًا على تفاعلهم مع الطلبة وقدرتهم على تحفيزهم وتشجيعهم على التعليم ، إضافة إلى ذلك

قد يؤدي الشعور بالضغط النفسي إلى زيادة الإجهاد والإرهاق.

انتجت هذه المادة ضمن مشروع "متحدون في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا" الممول من

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني. والمنفذ من قبل شبكة الإعلام المجتمعي بالتعاون مع موقع عمان نت.