الأمم المتحدة: قدمنا 5.6 ملايين استشارة طبية في غزة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/PNN- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قدمت أكثر من 5.6 ملايين استشارة طبية للفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأمم المتحدة تواصل "حيثما أمكن" تقديم المساعدة الحيوية للفلسطينيين في غزة التي ترتكب فيها إسرائيل إبادة جماعية منذ عام".

وأوضح أن "الأونروا" وصلت أيضا إلى ما يقرب من 1.9 مليون شخص بجولتين من إمدادات الدقيق منذ أكتوبر 2023.

ولفت دوجاريك إلى أن الموظفين الميدانيين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، "قلقين للغاية" من الوضع الراهن في غزة.

وأشار إلى مواصلة إسرائيل إنذار الفلسطينيين بإخلاء بعض المناطق في غزة، تزامنا مع استمرارها في قصف المنازل والبنية التحتية.

وحذر من أن "الاكتفاء بإصدار إسرائيل أوامر الإخلاء للمدنيين لن يحافظ على سلامتهم إن لم يكن لديهم مأوى آمن ودواء للبقاء على قيد الحياة".