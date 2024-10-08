الاحتلال يعتقل 30 مواطنا على الأقل من الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله 8-10-2024 وفا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء (30) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل والتي طالت 23 مواطناً، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، بيت لحم، والقدس، إلى جانب ذلك نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات منذ يوم أمس.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألف و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.