الاحتلال يعتقل 30 مواطنا على الأقل من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله 8-10-2024 وفا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء (30) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل والتي طالت 23 مواطناً، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، بيت لحم، والقدس، إلى جانب ذلك نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات منذ يوم أمس.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألف و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.
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