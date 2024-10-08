هيئة الأسرى: الأشبال في سجن مجدو يعانون ظروفا غير إنسانية

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تصعد من وتيرة عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال، فيما تواصل إدارة سجونها فرض إجراءات تنكيلية بحقهم، وفقاً لزيارة أجراها محامي الهيئة للأشبال مؤخرا".

وأضافت الهيئة، في بيان، إن إجراءات الاحتلال بحق الأسرى الأطفال لا تقل بمستواها عن الإجراءات الانتقامية التي فرضتها بحقّ الأسرى البالغين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأكدت أنّهم محتجزون في زنازين مجردة من أيّ شيء، ومعزولون بشكلٍ مضاعف، ومحرومون من زيارة عائلاتهم، وذلك في ضوء استمرار حرمان آلاف الأسرى من زيارة العائلة، كذلك يواجهون سياسة التّجويع التي تنفّذها إدارة السجن بحقهم فالطعام المقدم لهم سيئ كماً ونوعاً.

وجدّدت الهيئة مطالبتها للمؤسسات الحقوقية الدولية، بتحمّل مسؤولياتها تجاه ما يجري بحقّ الأسرى، ومنهم الأطفال الذين يتعرضون لكل أشكال الانتهاكات والجرائم المروعة.

يذكر أنّ عدد الأسرى الأطفال (الأشبال) في سجون الاحتلال تجاوز 250 طفلا، وهم محتجزون في سجني "مجدو" و"عوفر".