هيئة الأسرى: الأشبال في سجن مجدو يعانون ظروفا غير إنسانية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تصعد من وتيرة عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال، فيما تواصل إدارة سجونها فرض إجراءات تنكيلية بحقهم، وفقاً لزيارة أجراها محامي الهيئة للأشبال مؤخرا".
وأضافت الهيئة، في بيان، إن إجراءات الاحتلال بحق الأسرى الأطفال لا تقل بمستواها عن الإجراءات الانتقامية التي فرضتها بحقّ الأسرى البالغين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأكدت أنّهم محتجزون في زنازين مجردة من أيّ شيء، ومعزولون بشكلٍ مضاعف، ومحرومون من زيارة عائلاتهم، وذلك في ضوء استمرار حرمان آلاف الأسرى من زيارة العائلة، كذلك يواجهون سياسة التّجويع التي تنفّذها إدارة السجن بحقهم فالطعام المقدم لهم سيئ كماً ونوعاً.
وجدّدت الهيئة مطالبتها للمؤسسات الحقوقية الدولية، بتحمّل مسؤولياتها تجاه ما يجري بحقّ الأسرى، ومنهم الأطفال الذين يتعرضون لكل أشكال الانتهاكات والجرائم المروعة.
يذكر أنّ عدد الأسرى الأطفال (الأشبال) في سجون الاحتلال تجاوز 250 طفلا، وهم محتجزون في سجني "مجدو" و"عوفر".
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