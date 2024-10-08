جيش الاحتلال يقتحم عرب المليحات ويطارد مركبات المعلمين

MENAFN - Palestine News ) أريحا/PNN- اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب المليحات، وطاردت مركبات المعلمين أثناء قدومهم للانتظام بعملهم في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية الواقعة في التجمع.

وأضاف، أن جيش الاحتلال قام بتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية.

ووفق مليحات فإن هذا الاقتحام يأتي في سياق هجمات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المستمرة ضد التجمعات البدوية في الأغوار، وتجسيد سياسات التطهير العرقي، وتفريغ الأرض من الفلسطينيين عبر عمليات التهجير القسري من قبل الاحتلال الذي يسعى للسيطرة والاستيلاء على هذه المناطق.