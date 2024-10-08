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انخفاض أسعار الذهب 50 قرشا

10/8/2024 5:10:36 AM
(MENAFN- Amman Net) انخفضت أسعار الذهب 50 قرشا في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 53.30 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 51.50 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 61.7 ديناتر و 47.50 دينارا على التوالي.

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