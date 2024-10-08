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اليرموك تحقق في صحة منشور يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم

10/8/2024 4:49:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد القائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة اليرموك /الناطق الرسمي باسم الجامعة، محمد حجات، أن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، قرر تشكيل لجنة تحقق في صحة ما ورد في منشور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي (يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم).
وأضاف أن اللجنة باشرت عملها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعضوية كل من عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ومدير مكتبة الحسين بن طلال.

وشدد حجات على أن جامعة اليرموك ترفض مثل هذه (الإساءات) جملة وتفصيلا، وستبادر إلى نشر نتائج اللجنة فور الانتهاء من عملها، وستتخذ القرار المناسب في ضوء نتائجها.

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