مسؤولون صينيون يناقشون تنفيذ سياسات تحفيز النمو الاقتصادي

(MENAFN
) من المقرر أن يعقد كبار المسؤولين من أعلى وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء لمناقشة تنفيذ سياسات مختلفة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وقد تم الإعلان عن ذلك من قبل مكتب الإعلام بمجلس الدولة، مما يبرز التزام الحكومة المستمر بمعالجة التحديات الاقتصادية، وسيشارك في المؤتمر خمسة مسؤولين رئيسيين، بما في ذلك زينغ شانغجي، الذي يرأس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وسيركز المؤتمر بشكل رئيسي على "تنفيذ حزمة من السياسات لتعزيز النمو الاقتصادي التدريجي، وتحسين الهيكل، وجهود التنمية المستدامة"، مما يعكس النهج الاستراتيجي للحكومة في إدارة الاقتصاد.
كما يعتبر اليوم الثلاثاء هو أول يوم عمل في الصين بعد سلسلة من العطلات العامة التي جرت على مدى الأسبوع الماضي، والتي توجت في احتفالات اليوم الوطني، وقبل العطلة، اتخذ البنك المركزي الصيني تدابير استباقية من خلال خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المصرفي، وكانت هذه الإجراءات جزءًا من حزمة أوسع من التدابير التحفيزية المصممة لإحياء الاقتصاد، خاصة في ضوء التحديات المستمرة في مختلف القطاعات، وعلاوة على ذلك، خففت الهيئات التنظيمية بعض القيود في سوق العقارات، مما يشير إلى تركيز متجدد على استقرار هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد.
كذلك شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشر سي إس آي 300 الصيني، حيث قفز بمعدل قياسي بلغ 25 في المائة خلال خمسة أيام فقط، ولم يعزز هذا الأداء المذهل ثقة المستثمرين فحسب، بل وضع أيضًا صناديق التحوط الآسيوية كأفضل أداء على مستوى العالم حتى الآن هذا العام.
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