أبو زناده رئيسا لجامعة الملك فيصل - جريدة الوطن السعودية

أبو زناده رئيسا لجامعة الملك فيصل - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/8/2024 4:47:03 AM
(MENAFN
- Al Watan)
صدرت الموافقة السامية بتعيين الدكتور عادل بن محمد بن محسن أبوزناده رئيسًا لجامعة الملك فيصل.
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