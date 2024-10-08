أسعار الذهب في مصر تبقى دون تغيير في بداية جلسة الثلاثاء

(MENAFN
) سجلت أسعار الذهب في مصر استقرارًا اليوم، الثلاثاء، عند بداية التداول
المحلي، بعد انخفاض قدره حوالي 5 جنيهات يوم أمس، ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار وسط تقلبات في سوق الذهب، مما يعكس فترة من الهدوء النسبي بعد تقلبات حديثة، ويراقب المستثمرون والمستهلكون هذه التحركات السعرية بعناية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في التأثير على قرارات الشراء والبيع في سوق الذهب المحلي.
كما سجل سعر جنيه الذهب للمستهلكين في مصر اليوم حوالي 28,600 جنيه، والذي يتكون من 8 جرامات من الذهب الخالص عيار 21، بدون أي تكاليف إضافية مثل أجور التصنيع أو الضرائب أو الرسوم، وفي السوق الثانوية، يبلغ سعر جنيه الذهب المستعمل حوالي 28,520 جنيهًا لنفس الوزن والجودة.
كذلك سعر الذهب عيار 21 الحالي حوالي 3,575 جنيهًا لكل جرام، وبالإضافة إلى ذلك، تختلف تكاليف تصنيع الذهب، حيث تبدأ من حوالي 70 جنيهًا للذهب المستعمل، وعندما يتعلق الأمر بالقطع الجديدة من الذهب، يمكن أن تتراوح تكاليف التصنيع بين 7 بالمئة إلى 10 بالمئة من القيمة الإجمالية، اعتمادًا على العيار، ومن المهم ملاحظة أن هذه التكاليف يمكن أن تختلف بشكل كبير بين محلات الذهب وتتأثر بعوامل مثل الموقع واستراتيجية تسعير التاجر.
وعلاوة على ذلك، يؤثر نوع الذهب أيضًا على تكاليف التصنيع، حيث تتوفر في السوق فئات متنوعة مثل الذهب الهندي والإيطالي والأبيض والسويسري، والمنافسة بين الشركات المصرية المنتجة للذهب قوية، حيث يسعى العديد منها لتقديم تصاميم مبتكرة وفريدة لجذب المستهلكين، ونتيجة لذلك، تستمر أسعار الذهب والتكاليف المرتبطة بها في التطور، تعكس تفضيلات المستهلكين وظروف السوق.
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