الهيئة العامة للاستثمار المصرية تعلن انتهاء تعطل خدمة تأسيس الشركات بنهاية الثلاثاء

(MENAFN
) أعلنت الهيئة العامة للاستثمار المصرية أن اليوم الثلاثاء هو آخر يوم لتعطيل خدمة تأسيس الشركات بسبب المشكلات التقنية التي أعاقت تقديم هذه الخدمات بالكفاءة المطلوبة ، وقد أدت هذه المشكلات إلى تأخيرات للأعمال التي تسعى لتأسيس نفسها، مما أثار القلق بين المستثمرين الذين يعتمدون على خدمات سريعة وفعالة لإنشاء شركاتهم.
كما أكدت الهيئة للجمهور أن هذه الصعوبات التقنية سيتم حلها بالكامل بحلول غدٍ، الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024 ، وتعكس هذه الالتزامات الجادة تصميم الهيئة على استعادة العمليات الطبيعية وتقديم الدعم اللازم لتأسيس الأعمال في مصر، من خلال معالجة هذه المشكلات، تهدف الهيئة إلى تعزيز جودة خدماتها واستعادة ثقة مجتمع الاستثمار.
وبالإضافة إلى حل المشكلات الحالية، تعهدت الهيئة العامة للاستثمار بالحفاظ على معايير الخدمة عالية الجودة في المستقبل، وتلتزم الهيئة باستمرار تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتسعى بنشاط إلى مبادرات التحول الرقمي، حيث تهدف هذه الجهود إلى تبسيط العمليات وجعل الخدمات أكثر سهولة وملاءمة للمستثمرين.
كذلك تخطط الهيئة لتقديم خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بالاستثمار لزيادة تحسين تجربة المستخدم، من خلال العمل معًا، يسعون إلى إنشاء نظام بيئي أكثر كفاءة ودعمًا للأعمال في مصر، ويؤكد هذا النهج الاستباقي التزام الهيئة بتعزيز مناخ الاستثمار المواتي وضمان حصول المستثمرين على أفضل خدمة ممكنة.
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