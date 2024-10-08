مسؤولون يمنيون يبلغون عن تجاوز عدد حالات الإصابة بحمى الضنك 6000 حالة في 11 محافظة

(MENAFN
) أفاد مسؤولون في اليمن أن عدد حالات حمى الضنك تجاوز 6000 حالة في 11 محافظة منذ بداية عام 2024، ووفقًا للنظام الإلكتروني المتكامل للرصد المبكر للأمراض (إيديوس)، تم تسجيل ما مجموعه 6101 حالة حمى ضنك في محافظات تعز، شبوة، أبين، مأرب، عدن، حضرموت، الحديدة، لحج، المهرة، الضالع، والبيضاء، خلال الفترة من 1 يناير إلى 15 سبتمبر 2024.
كما سجلت محافظة تعز أعلى عدد من الحالات، حيث بلغت 2004 حالات، تلتها شبوة بـ 1252 حالة، ثم أبين بـ 955 حالة، مأرب بـ 578 حالة، وعدن بـ 396 حالة، بينما سجلت ساحل حضرموت 359 حالة، والحديدة 182 حالة، ولحج 166 حالة، والمهرة 118 حالة، ووادي وصحراء حضرموت 55 حالة، في حين أن الضالع والبيضاء سجلتا أقل عدد من الحالات، حيث كانت 29 و 7 حالات على التوالي.
كذلك أظهرت الإحصائيات أنه تم الإبلاغ عن ثماني حالات وفاة مرتبطة بحمى الضنك، نصفها كان في محافظة عدن، بينما توزعت الحالات الأربعة الأخرى بين المكلا، سيئون، الحديدة، والمهرة، مع تسجيل حالة واحدة في كل محافظة.
وحمى الضنك، المعروفة أيضًا بحمى العظام، هي عدوى فيروسية تنتقل إلى البشر بواسطة البعوض، وتنتشر بشكل شائع في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، على الرغم من أن العديد من الأشخاص المصابين بحمى الضنك قد لا تظهر عليهم أعراض، إلا أن الأعراض الأكثر شيوعًا لدى أولئك الذين يعانون من أعراض هي الحمى العالية، والصداع، وآلام الجسم، والغثيان، والطفح الجلدي.
بينما يتحسن معظم المرضى في غضون أسبوع إلى أسبوعين، لكن الحالات الشديدة قد تؤدي إلى الوفاة ، لتقليل خطر الإصابة بحمى الضنك، من الضروري تجنب لدغات البعوض، خاصة خلال النهار ، وحاليًا، لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك؛ بدلاً من ذلك، تُستخدم مسكنات الألم لإدارة الأعراض.
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