أمريكيان يتوّجان بجائزة نوبل للطب 2024 لاكتشاف الحمض النووي الدقيق

(MENAFN
) أعلنت الجمعية النرويجية أن العلماء الأمريكيين فيكتور أمبروس وغاري رافكون قد فازوا بجائزة نوبل لعام 2024 في الطب أو الفسيولوجيا لاكتشافهم الحمض النووي الدقيق أو الميكرو آر إن إيه ودوره الحيوي في نمو وعمل الكائنات الحية متعددة الخلايا، حيث وفرت أبحاثهم رؤى حول كيفية تخصص وتمايز الخلايا إلى أنواع مختلفة، مثل خلايا العضلات والخلايا العصبية، على الرغم من أن جميع الخلايا في البشر تحتوي على نفس الجينات وتستجيب لإشارات نمو متطابقة.
كذلك عبر غاري رافكون عن حماسه بشأن الجائزة، مشبهًا جائزة نوبل بـ "العرض" في دوري البيسبول الكبير، مؤكدًا على أهميتها، كما أشار إلى التعاون الطويل الأمد مع فيكتور أمبروس، واصفًا إياه بأنه تجربة مثمرة، وأطلق عليه لقب "رجل عظيم"، وقد أيد أمبروس هذه المشاعر، معبرًا عن سعادته في الحصول على الجائزة مع "صديق عظيم".
كما أشارت الجمعية النرويجية في معهد كارولنسكا في السويد إلى أن أمبروس ورافكون اكتشفا فئة جديدة من جزيئات آر إن إيه التي تعتبر ضرورية لتنظيم التعبير الجيني، وكشفت اكتشافاتهما عن مبدأ جديد تمامًا لتنظيم الجينات، وهو أمر بالغ الأهمية لتطور وبقاء الكائنات الحية متعددة الخلايا، بما في ذلك البشر.
في حين تأتي جائزة نوبل في الطب مع مكافأة قدرها 11 مليون كرونة سويدية (حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي) وتعتبر الأولى من جوائز نوبل التي تُعلن سنويًا، وتعترف هذه الجوائز المرموقة بالإنجازات في مجالات متعددة، بما في ذلك العلوم والأدب والسلام، ومن المقرر أن تُكشف الجوائز الخمس المتبقية لنوبل هذا العام في الأيام المقبلة، استنادًا إلى التقاليد التي أنشأها ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، في عام 1901.
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