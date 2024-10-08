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الأمير سعود بن جلوي يفتتح مستشفى السلامة بجدة

10/8/2024 4:44:19 AM
(MENAFN- Al Watan) افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي -محافظ جدة- يوم أمس، مستشفى السلامة بغرب جدة، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير فرع وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، ورئيس مجلس إدارة المستشفى عبد الرحمن بن خالد بن محفوظ، والأستاذ سلطان بن خالد بن محفوظ، والرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور خالد بن بكر عالم، والرئيس التنفيذي الطبي الدكتور صالح بن عبد الله الحربي.
وشاهد سموه والحضور فيلمًا وثائقيًا يحتوي على المرافق والأجهزة الطبية والخدمات المقدمة من قبل بعض الأقسام، داخل المستشفى الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 80,000 متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 220 سريرًا، إضافة إلى الخطة التوسعية التي كان استلهامها من رؤية المملكة 2030، ومحورها التحول إلى مدينة طبية متكاملة، بمساحة أرضية تزيد على 100,000 متر مربع.
وتجول سموه داخل الأقسام الطبية المختلفة التي احتوت على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، مستمعًا إلى مبدأ الإنسانية الذي بُني عليه المستشفى، وطُبِّق في جميع التعاملات وأسلوب الخدمة وغيرها، مع شرح عن الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى لتطوير الخدمات الطبية ودعم التخصصات النوعية في محافظة جدة.
وقدّم رئيس مجلس إدارة المستشفى شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على تشريفه وافتتاحه للمستشفى الذي يُعد امتدادًا لما يجده القطاع الصحي من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة - أيدها الله- للنهوض بالقطاع الصحي والوصول إلى تقديم أفضل مستويات الخدمات الطبية.

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