تعيين أحمد عيسى طه رئيسًا لمجلس إدارة سى أى كابيتال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة“سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” على تعيين أحمد عيسى طه رئيسًا لمجلس الإدارة ممثلًا عن بنك مصر.

وأوضحت الشركة، أنه تم تعيين رامي أحمد عادل أبوالنجا عضوًا لمجلس الإدارة مستقل، ومحمد علاء الدين محمد خيرت عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

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وكانت قررت شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”، تطبيق نظام تحفيزي نقدي للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة.

وأوضحت الشركة، أن النظام النقدي هو نظام تحفيزي نقدي ولا يعطي أي حقوق من أي نوع على أسهم الشركة أو الشركات التابعة للمستفدين منه.

ويتضمن تخصيص نسبة 3% من قيمة الشركة العادلة للعام المالي المنتهي في 2025 للنظام النقدي، ويتم توزيعها على المستفيدين وتصرف نقدًا، وسيتم إعداد دراسة قيمة عادلة في حينه.

ومن المقرر أن تنتهي مدة النظام النقدي في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى فترة صرف المستحقات للمستفيدين من النظام، إذ سيتم الصرف النقدي بالجنيه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2025 من موارد الشركة.

وأضافت الشركة أن استحقاق المستفيد للمبلغ المخصص له مرتبط باستمراره في خدمة الشركة أو شركاتها التابعة طوال مدة النظام.

وضاعفت شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية صافى أرباحها خلال النصف الأول من العام الجارى بنحو 160%، لتسجل 1.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 532 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 2024 بنحو 61% لتسجل 5 مليارات جنيه، مقارنة بحوالى 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول 2023.

وارتفع إجمالي محفظة التمويل ليبلغ 20.5 مليار جنيه خلال النصف الماضى، فيما تمكنت الشركة من الحفاظ على جودة وتنوع محفظتها التمويلية للخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري.

وقال محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة، إن الشركة تواصل تعزيز مكانتها في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، حيث حققت نتائج تشغيلية ومالية قوية على كافة المستويات، مع تحقيق إيرادات وصافي ربح قوي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة، أنه على الرغم من التحديات المتتالية التي شهدها الربع الثاني من عام 2024، إلا أن الشركة حققت نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث كان نهج الشركة قائمًا على تطوير الأعمال وتنمية الخدمات بشكل مكثف وإدارة نموذج أعمالها بشكل مميز، مما مكنها من الحفاظ على نمو مستدام عبر منصتها للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز ريادتها في السوق المصري عبر كافة قطاعات أعمالها.

وأوضح جوهر، أن الشركة تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، من خلال تقديم تجربة استثنائية وتوفير فرص استثمارية وحلول مالية مبتكرة، مما يضع الشركة في مقدمة السوق المصري.

وسجلت محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي إجمالي 14.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وبلغ إجمالي الإيرادات 2.6 مليار جنيه مصري بنسبة ارتفاع 48%، وارتفع صافي الربح بحوالى 183% ليصل إلى 829 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة.

وواصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 189 مليون جنيه مصري خلال النصف الماضى، كما بلغ إجمالي حجم محفظة التمويل 3.4 مليار جنيه، فيما تواصل الشركة تقديم خدماتها المتميزة ل 155 ألف عميل عبر 162 فرعًا في 21 محافظة.

وأضاف جوهر أن الشركة تمكنت من ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري مع الحفاظ على أدائها القوي، كما تستمر سي آي كابيتال في تقديم تجربة استثنائية لعملائها عبر كافة خدماتها، مع عزمها على المضي قدماً في خططها التوسعية بالأسواق الإقليمية والاستفادة من خبراتها وشبكة عملائها الدولية لتقديم خدماتها الاستثنائية وعلى رأسها قدراتها على تنفيذ وإبرام مختلف الصفقات الهامة لتلك الأسواق.