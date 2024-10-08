مستخدمي آيفون 16 يبلغون عن مشاكل في الميكروفون وقراءة كلمة المرور بعد تحديث آي أوه إس 18

(MENAFN
) أفاد العديد من مستخدمي آي فون 16 بجميع موديلاته، إلى جانب بعض مستخدمي آي باد، بوجود مشكلات تتعلق بالميكروفون وقراءة كلمات المرور بعد الإصدار الأولي لنظام آي أوه إس 18، واستجابةً لهذه الشكاوى، أطلقت شركة آبل تحديثين جديدين، وطلبت من المستخدمين تحميلهما على الفور نظرًا لأهميتهما.
كما تشمل التحديثات آي أوه إس 18.0.1 لأجهزة اي فون و "آي باد أوه إس 18.0.1" لأجهزة آي باد، وبالإضافة إلى معالجة الأخطاء، تأتي هذه التحديثات مع تحسينات ملحوظة في الأداء وإصلاحات أمنية هامة، وعادةً ما تكون تحديثات آي أوه إس متباعدة على مدى عدة أشهر، إلا في حالة وجود مشكلة أمنية تستدعي الانتباه الفوري.
وبالنسبة لأجهزة اي فون ، يحل التحديث مشكلة حيث يبدأ الميكروفون في تطبيق الرسائل بالتسجيل لثوانٍ قليلة قبل تفعيله بشكل صحيح باستخدام رمز الميكروفون البرتقالي، كما يقوم بإصلاح مشكلة التعليق الصوتي على أجهزة ايفون اكس اس والإصدارات الأحدث، وأجهزة آي باد ، حيث يمكن أن تُقرأ كلمات المرور المحفوظة بصوت عالٍ عن طريق الخطأ.
كذلك يعالج التحديث مشكلة عدم استجابة الشاشة للمس في بعض الظروف على أجهزة اي فون 16 وبرو 16، ويصلح تجمد الكاميرا عند تسجيل الفيديو في وضع الماكرو باستخدام الكاميرا العريضة للغاية بدقة 4K وذكرت آبل أيضًا أن تحديثات مماثلة متاحة لأجهزة ماك وفيجن برو وساعة أبل.
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