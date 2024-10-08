يوتيوب يقدم تحديثا لمنصة "شورتس" لتحسين تجربة المستخدمين

(MENAFN
) تقوم يوتيوب بإطلاق تحديث كبير لمنصة "شورتس" الخاصة بها، مما يسمح لمنشئي المحتوى بتحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق اعتبارًا من 15 أكتوبر ، ويمثل هذا التغيير تحولا عن التركيز الأولي للمنصة على مقاطع الفيديو التي تصل مدتها إلى 60 ثانية، مما يمنح منشئي المحتوى مرونة أكبر في إنتاج محتوى أطول وأكثر عمقًا ، وكانت هذه الزيادة في مدة الفيديوهات مطلبًا ملحًا من قبل المنشئين، حيث يمكنهم الآن سرد قصصهم والتفاعل بشكل أعمق مع جماهيرهم.
كما ركزت يوتيوب شورتس في السابق على مقاطع فيديو قصيرة وجذابة تقل مدتها عن دقيقة، وهي مصممة للتنافس مع منصات مثل تيك توك وإنستغرام ريلز ، ولكن مع الحد الجديد البالغ ثلاث دقائق، تطور يوتيوب منصته لدعم محتوى أكثر تفصيلًا ، حيث يتيح هذا التحديث للمنشئين توسيع خياراتهم الإبداعية وتطوير مقاطع فيديو أطول، مما يساعدهم على توسيع نطاق تواجدهم على المنصة.
وبالإضافة إلى زيادة مدة الفيديوهات، تقدم يوتيوب ميزات جديدة لتعزيز تجربة إنشاء المحتوى، ومن بين الأدوات البارزة القدرة على استخدام القوالب، مما يسمح لمنشئي المحتوى بإعادة مزج وتخصيص الفيديوهات بسهولة، من خلال اختيار زر "ريمكس" على فيديو قصير واختيار " استخدم هذا القالب"، يمكن للمبدعين بسرعة إضافة لمستهم الفريدة إلى المحتوى الحالي، مما يجعل عملية إنشاء الفيديوهات أكثر سهولة ومتعة.
كذلك أنه من المتوقع أن يتم طرح تحديثات أخرى في الأشهر القادمة، بما في ذلك إمكانية استخدام منشئي المحتوى لمقاطع فيديو مختلفة من يوتيوب، مثل مقاطع الفيديو الموسيقية، في شورتس، كما سيتم دمج نموذج الفيديو المتقدم من "جوجل ديب مايند" في المنصة في وقت لاحق من هذا العام، مما يوفر لمنشئي المحتوى خلفيات فيديو محسنة ومقاطع مستقلة، وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون قريبًا من رؤية معاينات التعليقات مباشرة من خلال تغذية شورتس، مما يعزز التفاعل مع المجتمع، وتهدف هذه التحديثات إلى جعل يوتيوب شورتس تجربة أكثر تفاعلًا وتخصيصًا لكل من المبدعين والمشاهدين.
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