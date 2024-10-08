غزة تشهد تصعيدًا كبيرًا في العنف

(MENAFN
) تشهد غزة تصعيدًا كبيرًا في العنف, حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية مستهدفة على المناطق السكنية, مؤخرًا, أسفر قصف
على مبنى في Block 3 من مخيم البريج للاجئين عن مقتل تسعة فلسطينيين وإصابة 25 آخرين, الذين يعانون الآن من مجموعة من الإصابات, تواصل فرق الإنقاذ جهودها, كما أفادت وكالة وفا, حيث تعمل الفرق بجد للكشف عن المزيد من الضحايا المدفونين تحت الأنقاض.
وفي حادثة ذات صلة, قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون عندما قصفت القوات الإسرائيلية خيامًا كانت تأوي النازحين على شارع السكة في نفس المخيم, تم نقل الجرحى بسرعة إلى مستشفى العودة في النصيرات لتلقي العلاج, تعمقت الأزمة أكثر مع غارة جوية استهدفت مسجدًا في منطقة خربة العدس, الواقعة شمال رفح في جنوب غزة, مما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا والإصابات.
كذلك منذ اندلاع الأعمال العدائية في 7 أكتوبر 2023, تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة من البر والبحر, ويبلغ عدد القتلى الحالي 41,909 فلسطينيين, مع حوالي 97,303 إصابات, تشمل هذه الإحصاءات القاتمة عددًا كبيرًا من النساء والأطفال, ومع بقاء الآلاف مفقودين, من المحتمل أن ترتفع الأعداد, تواجه فرق الإنقاذ عقبات كبيرة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة, مما يعيق قدرتها على تقديم المساعدة الضرورية, تفاقم الهجمات المتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية أزمة إنسانية خطيرة في القطاع المحاصر, مع تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار بشكل فوري, يبقى الحاجة الملحة لحماية المدنيين الأبرياء في غزة قضية عالمية ملحة, تؤكد أعمال العنف المستمرة على الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية وحل سلمي للصراع, بينما تستمر الحالة في التدهور.
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