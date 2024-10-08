القوات الإسرائيلية تفيد بأنها قامت باغتيال سهيل حسين حسيني

(MENAFN
) أفادت القوات الإسرائيلية بأنها قامت باغتيال سهيل حسين حسيني, رئيس أركان حزب الله, خلال غارة جوية دقيقة في بيروت, وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي, أفيخاي أدرعي, نجاح الضربة, واصفًا إياها بأنها إنجاز كبير في جهودهم المستمرة ضد هذه المنظمة المسلحة, في إعلانهم, وصف الجيش الإسرائيلي حسيني بأنه لاعب حيوي ضمن هيئة أركان حزب الله, التي تعمل كوحدة لوجستية مكلفة بإدارة الميزانيات وتنظيم الأطر التشغيلية المختلفة, وأوضح البيان دوره المهم في تنسيق عمليات نقل الأسلحة بين إيران وحزب الله, مشيرًا إلى أنه كان له دور حاسم في توزيع الأسلحة المهربة على مختلف وحدات الحزب, حيث كان يشرف على جوانب النقل والتمويل.
كما تم تحديد حسيني كعضو في مجلس الجهاد, الذي يُعتبر أعلى هيئة اتخاذ قرارات عسكرية في حزب الله, تشمل هيئة الأركان, التي كان يعمل ضمنها, أيضًا وحدة التحليل والتطوير التابعة لحزب الله, المسؤولة عن تصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وإدارة لوجستيات تخزين الأسلحة ونقلها داخل لبنان, وأضاف البيان الإسرائيلي أن حسيني كان مكلفًا بوضع الميزانيات وإدارة اللوجستيات لبعض من أكثر المشاريع العسكرية حساسية لحزب الله, كانت هذه المبادرات تتعلق ليس فقط بخطط العمليات الحربية, ولكن أيضًا بمشاريع خاصة تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية.
وتؤكد هذه الغارة الجوية على استراتيجية الجيش الإسرائيلي المستمرة في تحييد القادة الرئيسيين في حزب الله وسط تصاعد التوترات في المنطقة, تظل العواقب طويلة المدى لهذا الاغتيال على فعالية حزب الله التشغيلية وعلى المشهد الجيوسياسي الأوسع غير مؤكدة, ومع ذلك, فإنها تبرز طبيعة الصراع المتصاعدة وعزم إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة التي تشكلها الجماعات المسلحة في المنطقة.
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