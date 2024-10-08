الحكومة الأمريكية تحث إسرائيل على تجنب أي أعمال عسكرية تستهدف مطار بيروت

(MENAFN
) في تطور مهم يوم الاثنين الموافق 7 اكتوبر, حثت الحكومة الأمريكية إسرائيل على تجنب أي أعمال عسكرية تستهدف مطار بيروت والطرق المحيطة به, تأتي هذه الدعوة في ظل تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق مختلفة من لبنان, وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر على الحاجة الملحة للحفاظ على تشغيل المطار وطرق الوصول إليه لضمان مغادرة المواطنين الأمريكيين ورعايا الدول الأخرى لبنان بأمان مع تصاعد التوترات.
في حين خلال مؤتمر صحفي, صرح ميلر قائلاً: "من الضروري أن يظل المطار قيد التشغيل, جنبًا إلى جنب مع الطرق المؤدية إليه, " جاءت تصريحاته ردًا على تقارير عن غارات من سلاح الجو الإسرائيلي في الضواحي الجنوبية لبيروت, بالقرب من المطار الدولي, في ضوء المواجهات المستمرة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله, نظمت الولايات المتحدة رحلات طيران تشارتر شبه يومية لتسهيل إجلاء مواطنيها وعائلاتهم من لبنان, حتى الآن, استفاد حوالي 900 شخص من هذه الرحلات, على الرغم من أن ميلر أشار إلى أن الرحلات لم تصل إلى طاقتها الكاملة, عند سؤاله عن قانونية الغارات الإسرائيلية في لبنان, وخاصة في بيروت, فضل ميلر عدم التعليق مباشرة على توافقها مع القانون الدولي, ومع ذلك, أعاد التأكيد على توقعات بأن تقوم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضد حزب الله بطريقة تتماشى مع القانون الإنساني الدولي, مع التركيز على تقليل الخسائر المدنية.
كما كانت الولايات المتحدة قد عبرت سابقًا عن قلقها بشأن الخسائر الكبيرة في الأرواح الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة, حيث أفيد بأن أكثر من 41,000 شخص قد لقوا حتفهم منذ 7 أكتوبر 2023, ومع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل أهدافًا في لبنان, أكد ميلر دعم الولايات المتحدة لأفعال إسرائيل ضد حزب الله, ومع ذلك, أعرب عن وعيه بالميل التاريخي لإسرائيل لبدء عمليات عسكرية قد تبدو في البداية محدودة, لكنها يمكن أن تتطور إلى صراعات طويلة الأمد تستمر لعدة أشهر أو حتى سنوات—وهو سيناريو يأمل في تجنبه, مع استمرار تطور الوضع, تجد الولايات المتحدة نفسها تتنقل في توازن معقد بين دعم حليفها إسرائيل, وبين الانتباه المتزايد للآثار الإنسانية للنزاع المستمر, تواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى ضبط النفس والامتثال للمعايير الدولية, مع التأكيد على الحاجة إلى اعتبارات دقيقة.
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