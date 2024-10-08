الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.
وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على حواجز دير شرف، والمربعة، وعورتا، ما خلق أزمة للمركبات للخارجة من نابلس.
وتشهد الحواجز تشديدات عسكرية في أغلب الأوقات، مما يعيق تنقلات المواطنين، ووصولهم إلى أماكن عملهم في باقي مدن الضفة الغربية.
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