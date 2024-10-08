الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على حواجز دير شرف، والمربعة، وعورتا، ما خلق أزمة للمركبات للخارجة من نابلس.

وتشهد الحواجز تشديدات عسكرية في أغلب الأوقات، مما يعيق تنقلات المواطنين، ووصولهم إلى أماكن عملهم في باقي مدن الضفة الغربية.