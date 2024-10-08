استشهاد 12 وإصابة 25 في استهداف الاحتلال لمنزل وخيام للنازحين في مخيم البريج

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- في تصعيد جديد ضمن العدوان المستمر على قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلوك 3 بمخيّم البريج وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة.

وقال مراسل الوكالة الرسمية إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض.

كما استشهد 3 مواطنين وجرح آخرون عقب إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا الى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي سياق متصل، ارتقت شهيدة جديدة وأُصيب آخرون في قصف استهدف مسجداً في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين وإصابة 97,303 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.

تستمر هجمات الاحتلال في تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، وسط مطالبات دولية بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الأبرياء.