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ميثاق الأردن والاتحاد الأوروبي: دعم استيعاب اللاجئين بالقطاع الصناعي

10/7/2024 11:39:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – قالت دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي بعنوان "التأثيرات الاقتصادية للجوء السوري على الأردن"، "إن التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والأردن فيما يسمى بميثاق الأردن، الذي أبرم عام 2016 نجح بدعم استيعاب اللاجئين في القوى العاملة بشكل عام، وفي القطاع الصناعي بشكل خاص، لكن تخفيف قواعد المنشأ - كما نصّ الميثاق- كان له تأثير ضئيل للغاية، ولم ينعكس بالقدر المتوقع على توسيع الصادرات من الأردن إلى الاتحاد".
وتوصلت الدراسة إلى أن الميثاق، كرس تعاونا بين الدولة المضيفة والشركاء الخارجيين، كالاتحاد الذي يمكن أن يسهل بشكل فعال دمج اللاجئين بالقوى العاملة، بخاصة في القطاعات الصناعية، إذ يدعم هذا التكامل، الاستقرار الاقتصادي الأوسع للدولة المضيفة، كما يتضح من زيادة مشاركة اللاجئين في وظائف القطاع الصناعي، وهو القطاع الذي يشكل أهمية حاسمة للنمو الاقتصادي والطلب على العمالة.
وركزت الدراسة على تجربة الأردن في استقبال أكثر من 660 ألف لاجئ سوري بين عامي 2011 و2015 عقب الحرب في سورية، إدراكًا لأهمية زيادة الصادرات بزيادة الطلب على العمالة وتسهيل قدرة الأردن على استيعاب تدفق المهاجرين، بعد أن أبرم الاتحاد والمملكة الميثاق عام 2016.
وتضمّن الميثاق، تدبيرين لتسهيل نمو صادرات الأردن أثناء تدفق المهاجرين، ركز الأول على الصادرات للاتحاد بتبسيط "قواعد المنشأ" التي تحدد المنتجات التي تحمل علامة "صنع في الأردن"، إذ إنّ تخفيف هذه القواعد، يجعل من السهل على الأردن توسيع الصادرات عن طريق زيادة الوصول للمدخلات الأجنبية وخفض تكاليف التجارة، بينما ركز الثاني على التعاون لمساعدة اللاجئين على الاندماج وإيجاد فرص عمل، عبر تحسين الوصول للتعليم، وجذب الاستثمار المصمم لتعزيز مرونة المجتمعات المضيفة الأردنية واللاجئين السوريين.
وذكرت الدراسة، أنّه في وقت أظهرت فيه المجموعة الأولى من التدابير في الميثاق نتائج إيجابية، فإن الثانية التي تهدف لتعزيز صادرات الأردن للاتحاد عبر تخفيف قواعد المنشأ، لم تسفر عن التحول المتوقع في سلة صادرات الأردن نحو الاتحاد، ما يشير إلى أنه في حين يمكن دعم تكامل سوق العمل المحلية بشكل فعال عبر التعاون الدولي، فإن ترجمة هذا إلى نمو أوسع للصادرات، يتطلب أكثر من مجرد تخفيف للقيود التنظيمية؛ وقد يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق أو تدابير داعمة إضافية.
وأكدت الدراسة، أهمية اتباع نهج شامل ومتعدد الأوجه لإدارة تحركات اللاجئين على نطاق واسع، مؤكدة أن التكامل الاقتصادي الناجح للاجئين، يتطلب إستراتيجيات سوق العمل المحلية، وسياسات التجارة الدولية التي تتوافق مع القدرات الاقتصادية والتحديات التي تواجه البلد المضيف.
وقالت، إنه ومع تزايد تدفقات الهجرة واللاجئين، تتعرض الدول المستقبلة لضغوط متزايدة لفهم كيفية "استيعاب" المهاجرين عمومًا، واللاجئين على وجه الخصوص في قوة العمل، وهذا له آثار على الدعم المحلي للمهاجرين/ اللاجئين، والموارد الحكومية المخصصة لدعمهم، والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى "أنه يمكن استيعاب الزيادة في المعروض من العمالة بنجاح، إذا كان الاقتصاد متنوعًا بدرجة كافية".
واعتبرت أن وجوب زيادة الصادرات مهم، فمعظم الدول المستقبلة صغيرة جدًا، بحيث لا تؤثر على الأسعار العالمية، وعبر التصدير، يمكنها تجنب تأثير انخفاض الأجور المحلية عن طريق زيادة الإنتاج المحلي والمنافسة في سوق العمل. أي أنّه غالبًا ما تكون الزيادة في الصادرات مرادفة لزيادة الطلب على العمالة.
وقالت، إنه وحتى العام الحالي تستضيف الأردن 1.3 مليون سوري، مع تسجيل 670 ألفًا كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش معظمهم خارج المخيمات في المناطق الحضرية والريفية، بينما يقيم جزء أصغر في مخيمات اللاجئين كالزعتري والأزرق. وأكثر من 80 % يعيشون في الأردن داخل مجتمعات مضيفة، بخاصة في مدن مثل عمان وإربد والمفرق.
كما تستضيف المخيمات كالزعتري، الذي أصبح أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، وعشرات الآلاف من الأشخاص، ولكنها تمثل جزءًا ضئيلًا من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في الأردن.
وفي حين كان لدمج اللاجئين في سوق العمل آثار اقتصادية إيجابية، بما في ذلك زيادة الطلب الاستهلاكي، ومشاركة القوى العاملة، لكن ذلك فرض ضغوطًا إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، إذ أشارت الدراسة إلى أن الحصول على التعليم قضية مهمة، إذ يواجه العديد من الأطفال السوريين تحديات للالتحاق بالمدارس الأردنية، مضيفة أنّ استضافة اللاجئين انعكس على سوق العمل، إذ ينظر أردنيون للاجئين كمنافسين لهم على الوظائف، بخاصة في القطاع غير الرسمي.
وقد عملت الحكومة بجد لاستيعاب اللاجئين، ودمجهم في سوق العمل عبر منحهم تصاريح عمل ومبادرات خاصة، ونفذت سياسات ومبادرات لاستيعاب اللاجئين السوريين فيه، مع الاعتراف بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها عدد كبير من اللاجئين، موضحة أن هذه الجهود تشكلت لتحقيق التوازن بين احتياجات اللاجئين والواقع الاقتصادي للبلاد.

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