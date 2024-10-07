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السعودية تصنع التاريخ

10/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ التوحيد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه -، وامتدادا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-، وهي تثبت جدارتها في قيادة العالم العربي والإسلامي، لاسيما أنها حاضنة الحرمين الشريفين، بجانب قوتها السياسية والعسكرية والإقتصادية، ومكانتها الإقليمية والدولية الرفيعة، إذ تشكل صمام أمان للمنطقة العربية والإسلامية بما تمتلكه من ثقل سياسي أهلها للعب دور بارز في حفظ استقرار الشرق الأوسط، وحفظ التوازنات السياسية والإقتصادية في المنطقة والعالم .
جهود الحكومة السعودية من أجل تحقيق السلام والإستقرار والدفاع عن المقدسات الإسلامية والحقوق العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وغيره في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة من خلال مؤسساتها الإغاثية ومنصاتها الخيرية ، وتعتبر القضية الفلسطينية بالنسبة للملكة العربية السعودية هي القضية الأولى منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مما يؤكد أحقيتها بالدور القيادي ومكانتها المتقدمة بين دول العالم، وأنها بالفعل دولة صانعة للتاريخ منذ تأسيسها.
كما شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود - حفظه الله ، بحكمته ورؤيته الثاقبة آفاقا جديدة ومزيداً من الإنجازات في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز قوتها الإستثمارية من خلال بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وذلك من خلال إستمرار الحكومة السعودية في تنفيذ رؤية 2030 وبرامج التحول، التي يشرف على تنفيذها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، حيث ساهم ذلك في جلب المزيد من الثقة العالمية والمحلية في الإقتصاد السعودي، لا سيما وهي من أكبر عشرين إقتصادًا في العالم، وأكبر إقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وعضوًا دائم وقائدة دول أوبك، بجانب موقعها الجغرافي الذي يربط القارات الثلاث، أفريقيا وآسيا وأوروبا.

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