الرياض الأكثر أسرة عزل وطوارئ بالمستشفيات

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة أسرة عزل وطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة خلال العام الماضي، وبلغت إجمالي الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة 47.305 أسرة في 290 مستشفى، وإجمالي الأطباء لعدد الأسرة 52.951 طبيبًا، في وقت حصدت 5 مناطق ممثلة في: القنفذة، والقريات، وبيشة، وحفر الباطن، والحدود الشمالية أقل مناطق المملكة أسرة العزل والطوارئ.
5336 أسرة
كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي أسرة العزل والطوارئ بالمستشفيات، إذ بلغت إجمالي أسرة الطوارئ 5336 سريرًا، وفاقت أسرة دون أجهزة مراقبة، أسرة بأجهزة مراقبة، إذ بلغت أسرة من دون أجهزة مراقبة 2790 سريرًا بـ52%، مقابل 2546 سريرًا بأجهزة مراقبة بـ48%، وبلغت إجمالي أسرة العزل بالمستشفيات 3322 سريرًا.
أسرة مراقبة
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر لأسرة بأجهزة مراقبة، إذ بلغت إجمالي الأسرة بأجهزة مراقبة 450 سريرًا بـ18%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 245 سريرًا بـ10%، وجازان ثالثًا، بإجمالي 216 سريرًا بـ8%، وعسير رابعًا، بإجمالي 192 سريرًا بـ7.54%، وحائل خامسًا، بإجمالي 155 سريرًا بـ6%.
%17 الرياض
سيطرت منطقة الرياض على الأسرة من دون أجهزة مراقبة، إذ بلغت إجمالي الأسرة 476 سريرًا بـ17%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 235 سريرًا بـ8.42%، والقصيم ثالثًا، بإجمالي 226 سريرًا بـ8%، وعسير رابعًا، بإجمالي 175 سريرًا بـ6%، وتساوت الطائف وتبوك خامسًا، بإجمالي 163 سريرًا لكل منهما بـ5.84%.
أسرة العزل
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة أسرة العزل بالمستشفيات، إذ بلغت إجمالي أسرة العزل 660 سريرًا بـ20%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 378 سريرًا بـ11%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 357 سريرًا بـ10.74%، وجدة رابعًا، بإجمالي 255 سريرًا بـ8%، وجازان خامسًا، بإجمالي 168 سريرًا بـ5%.
5336 أسرة الطوارئ بالمستشفيات
3322 أسرة العزل بالمستشفيات
%52 أسرة من دون أجهزة مراقبة
%48 أسرة بأجهزة مراقبة
47.305 أسرة بالمستشفيات
53 ألفاً إجمالي الأطباء لعدد الأسرة
الرياض الأكثر أسرة طوارئ وعزل
5 مناطق الأقل أسرة طوارئ
الأكثر أسرة بأجهزة مراقبة:
الرياض: 18%
مكة المكرمة: 10%
جازان: 8%
عسير: 7.54%
حائل: 6%
الأكثر أسرة من دون أجهزة مراقبة:
الرياض: 17%
الشرقية: 8.42%
القصيم: 8%
عسير: 6%
الطائف وتبوك: 5.84%
الأكثر أسرة عزلاً:
الرياض: 20%
مكة المكرمة: 11%
الشرقية: 10.74%
جدة: 8%
جازان: 5%
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