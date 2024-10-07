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الرياض الأكثر أسرة عزل وطوارئ بالمستشفيات

10/7/2024 11:32:52 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة أسرة عزل وطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة خلال العام الماضي، وبلغت إجمالي الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة 47.305 أسرة في 290 مستشفى، وإجمالي الأطباء لعدد الأسرة 52.951 طبيبًا، في وقت حصدت 5 مناطق ممثلة في: القنفذة، والقريات، وبيشة، وحفر الباطن، والحدود الشمالية أقل مناطق المملكة أسرة العزل والطوارئ.
5336 أسرة
كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي أسرة العزل والطوارئ بالمستشفيات، إذ بلغت إجمالي أسرة الطوارئ 5336 سريرًا، وفاقت أسرة دون أجهزة مراقبة، أسرة بأجهزة مراقبة، إذ بلغت أسرة من دون أجهزة مراقبة 2790 سريرًا بـ52%، مقابل 2546 سريرًا بأجهزة مراقبة بـ48%، وبلغت إجمالي أسرة العزل بالمستشفيات 3322 سريرًا.
أسرة مراقبة
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر لأسرة بأجهزة مراقبة، إذ بلغت إجمالي الأسرة بأجهزة مراقبة 450 سريرًا بـ18%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 245 سريرًا بـ10%، وجازان ثالثًا، بإجمالي 216 سريرًا بـ8%، وعسير رابعًا، بإجمالي 192 سريرًا بـ7.54%، وحائل خامسًا، بإجمالي 155 سريرًا بـ6%.
%17 الرياض
سيطرت منطقة الرياض على الأسرة من دون أجهزة مراقبة، إذ بلغت إجمالي الأسرة 476 سريرًا بـ17%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 235 سريرًا بـ8.42%، والقصيم ثالثًا، بإجمالي 226 سريرًا بـ8%، وعسير رابعًا، بإجمالي 175 سريرًا بـ6%، وتساوت الطائف وتبوك خامسًا، بإجمالي 163 سريرًا لكل منهما بـ5.84%.
أسرة العزل
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة أسرة العزل بالمستشفيات، إذ بلغت إجمالي أسرة العزل 660 سريرًا بـ20%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 378 سريرًا بـ11%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 357 سريرًا بـ10.74%، وجدة رابعًا، بإجمالي 255 سريرًا بـ8%، وجازان خامسًا، بإجمالي 168 سريرًا بـ5%.
5336 أسرة الطوارئ بالمستشفيات
3322 أسرة العزل بالمستشفيات
%52 أسرة من دون أجهزة مراقبة
%48 أسرة بأجهزة مراقبة
47.305 أسرة بالمستشفيات
53 ألفاً إجمالي الأطباء لعدد الأسرة
الرياض الأكثر أسرة طوارئ وعزل
5 مناطق الأقل أسرة طوارئ
الأكثر أسرة بأجهزة مراقبة:
الرياض: 18%
مكة المكرمة: 10%
جازان: 8%
عسير: 7.54%
حائل: 6%
الأكثر أسرة من دون أجهزة مراقبة:
الرياض: 17%
الشرقية: 8.42%
القصيم: 8%
عسير: 6%
الطائف وتبوك: 5.84%
الأكثر أسرة عزلاً:
الرياض: 20%
مكة المكرمة: 11%
الشرقية: 10.74%
جدة: 8%
جازان: 5%

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