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اليونيسف تستنكر مقتل 13 طفلا في معارك دارفور

10/7/2024 11:32:51 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن القتال بين الجيش السوداني وقوات شبه عسكرية منافسة في شمال دارفور بالسودان أدى إلى مقتل 13 طفلًا على الأقل وإصابة أربعة آخرين.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا.
رفض الهجمات
وقال شيلدون يت ممثل اليونيسف في السودان، ((إن هذه الهجمات على الأطفال غير مقبولة. ليس للأطفال دور يلعبونه في الحروب أو الصراعات الأهلية، ولكن الأطفال هم الذين يعانون أكثر من غيرهم مع استمرار الصراع في السودان)).
وأضاف، ((يجب أن يكون الأطفال آمنين في كل مكان، في منازلهم، وأحيائهم، وفي الشوارع)).
غارات جوية
وشن الجيش السوداني، الجمعة، غارات جوية استهدفت سوقا في بلدة الكومة على بعد نحو 70 كيلومترًا شرق الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب ما ذكرت صحيفة ((سودان بوست)) المحلية.
وأفادت بوابة سودان تريبيون الإخبارية والمرصد المركزي لحقوق الإنسان بأن الغارات الجوية التي ضربت أيضًا مدينة مليط أسفرت عن مقتل 45 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات آخرين.
وقال محمد حسن التعايشي العضو السابق في مجلس السيادة السوداني، إن منطقة حمرة الشيخ في شمال كردفان تعرضت للقصف أيضًا، وأضاف أن الضربات استهدفت مناطق ((لم تشهد أي شكل من أشكال المواجهة منذ بدء الحرب)).
مقتل الآلاف
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 20 ألف شخص وإصابة الآلاف منذ بدء الصراع.
كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، بمن في ذلك 2.4 مليون شخص فروا إلى البلدان المجاورة ودول أخرى
حيث اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 في العاصمة الخرطوم، وانتشرت في جميع أنحاء البلاد. وشهدت دارفور قتالاً عنيفًا بشكل خاص.

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