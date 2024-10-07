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الاستطلاعات تبين فوز الرئيس التونسي بولاية ثانية

10/7/2024 11:32:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون التونسية من شركة سيجما كونساي، وهي شركة مستقلة نشرت في السابق أرقامًا لا تبتعد كثيرًا عن النتائج الرسمية، فوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بأكثر من %89 من الأصوات على رجل الأعمال المسجون عياشي زامل وزهير المغزاوي، اليساري الذي دعم سعيد قبل أن يختار الترشح ضده.
ملاحقة الخونة
واحتفل أنصار الرئيس قيس سعيد بعد انتهاء التصويت وأطلقوا أبواق سياراتهم، كما بث التلفزيون الرسمي صورًا للرئيس وهو يتعهد بملاحقة الخونة ومن يعملون ضد تونس، تمامًا كما فعل طوال فترة ولايته.
وقال سعيد في مقر حملته الانتخابية، ((سنقوم بتطهير البلاد من كل الفاسدين والمخططين)).
أحزاب المعارضة
فيما اختارت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات. ووصفوها بأنها خدعة، بينما قال أنصار الرئيس الذي استغل ردود الفعل العنيفة المناهضة للمؤسسة للفوز بفترة ولاية أولى قبل خمس سنوات، إن فوزه الثاني سيرسل رسالة واضحة إلى الطبقة السياسية التي سبقت صعوده.
وقالت ليلى البكوشي أحد أنصار سعيد ((لقد سئمنا من الحكم الذي كان لدينا من قبل. نريد زعيمًا يريد العمل من أجل تونس. كانت هذه البلاد في طريقها إلى الخراب)).
تحقيق العدالة
وكانت هذه الانتخابات الثالثة منذ أصبحت تونس أول دولة تطيح بديكتاتور حكم البلاد لفترة طويلة في انتفاضة الربيع العربي في عام 2011.
وبعد أسابيع من قيام بائع فواكه بإشعال النار في نفسه احتجاجًا على إذلال الشرطة والفساد، تمت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي وفراره من البلاد.
وفي السنوات التي تلت ذلك، أقرت تونس دستوراً ديمقراطياً جديداً، وأنشأت هيئة الحقيقة والكرامة لتحقيق العدالة للمواطنين الذين تعرضوا للتعذيب في ظل النظام السابق، وشهدت فوز مجموعات المجتمع المدني الرائدة بجائزة نوبل للسلام لوساطتها في التوصل إلى تسوية سياسية.
لكن قادتها الجدد لم يتمكنوا من دعم اقتصادها المتعثر وسرعان ما أصبحوا غير محبوبين وسط صراعات سياسية مستمرة وحلقات من العنف.

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