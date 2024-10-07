المعاني: المستشفيات الميدانية في الاردن مهجورة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد الخبير الصحي واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني أن المستشفيات الميدانية في المملكة تحولت إلى أماكن مهجورة بعد انتهاء جائحة كورونا.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا أو كوفيد-19، والانتهاء من استخدام المستشفيات الميدانية للغرض الذي أنشأت من أجله، وهو استقبال مرضى فيروس كورونا، فإنه لم يعد لهذه المستشفيات حاجة وتحولت إلى اماكن مهجورة، حيث تم سحب الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية التي كانت تعمل بها، ونقلها إلى مستشفيات ومراكز طبية أخرى، بحسب الرأي.

وأشار المعاني إلى أنه تم سحب الأجهزة والمعدات الطبية والأسرة أيضا إلى مواقع أخرى, مع أن مدة الصلاحية لهذه المستشفيات الميدانية وحسب الاتفاقيات المبرمة ما بين وزارة الصحة والشركة المنفذة هي 20 عاما، أي أن هناك 16 عاما أخرى باقية لصلاحيتها.

ونوه إلى أن أحد المستشفيات الميدانية لم يتحمل أول شتوة، وسقط السقف على الأجهزة والمعدات الطبية في أول عام من استخدامها, وتسربت المياه داخله اثر تراكم الثلوج على سقفه، مما أدى لوصولها إلى علب الكهرباء الموجودة في جدران المستشفى، وإتلاف أرضيتة وعدد من الأجهزة الطبية الدقيقة.

وتابع بأن هذا المستشفى كان ما يزال تحت الصيانة، متسائلا عن دور لجان الاستلام الفنية وذلك قبل تشغيله، وعن الجهة التي أعطت الموافقة على التشغيل, وبالتالي لم يعد صالحا للاستعمال من ذلك التاريخ.

واعتبر المعاني أنه كان من الممكن استخدام المستشفيات الميدانية خلال فترة الصلاحية المتبقية، لتقديم خدمات صحية إضافية وحسب حاجة كل منطقة ومحافظة, سيما أن المناطق التي اقيمت فيها هذه المستشفيات بحاجة الى خدمات صحية غير متوفرة حاليا، أو بحاجة إلى تطوير الخدمات الصحية المتوفرة حاليا، وحسب حاجة كل منطقة وخصوصيتها.

ووفق المعاني فإن المتتبع لوضع الخدمات الصحية في محافظات المملكة، يرى أن هناك مناطق بحاجة ماسة لتطوير الخدمات الصحية الموجودة حاليا، أو إيجاد خدمات صحية غير متوفرة حاليا, وذلك تخفيفا على المواطن، وتوفيرا للجهد والوقت، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط لتلقي الخدمة الصحية للمواطن.

وشدد على أن النظام الصحي في المملكة، بحاجة إلى دراسة إنشاء او تحويل بعض المستشفيات الميدانية الموجودة إلى مستشفيات تحويلية تخصصية، مثل ضرورة إيجاد وإنشاء مستشفى متخصص في الأمراض التنفسية والأمراض المعدية والسارية، كما يمكن دراسة إنشاء أقسام متخصصة في بعض المستشفيات التي فيها نسبة إشغال متدنية.

ولفت المعاني إلى أن خلال جائحة فيروس كورونا والتي استمرت لمدة ثلاثة أعوام من عام 2020 ولغاية 2022، تم اتخاذ قرارات غير مدروسة بشكل كامل, حيث كان ممكن أن يتم اتخاذ قرارت مختلفة، لو تم الاستماع إلى نصائح الخبراء والمختصين في مجال الأوبئة والأمراض الوبائية والسارية.

وأوضح أن المستشفيات الميدانية تم إنشائها بشكل مستعجل, كما أنه لم يتم الاستماع الى النصائح التي نادى بها المختصون، كالاستفادة من المستشفيات القائمة خصوصا أنه كان هناك مستشفيين قيد الاستلام, مستشفى في الشمال واخر في الجنوب.

ورأى المعاني أنه كان الأجدى دراسة إمكانية استغلال الدعم المالي من الجهات الدولية والإقليمية، والمخصصات من الموازنة العامة التي صرفت في إنشاء المستشفيات الميدانية، وتشغيلها على المستشفيات الجديدة التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الأخرى في جميع محافظات المملكة، إلا أن الجهات المختصة قررت حينها السير في إجراءات إنشاء المستشفيات الميدانية، وأصبحت واقعا يجب التعامل معه بشكل مدروس وعدم تركها دون الاستفادة منها.