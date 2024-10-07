مشروع نيابي لـحـمـاية الأطباء من الملاحقة القانونية الكيدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
قدم عدد من النواب مقترحا بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولي المهن الطبية المعاونة عبر توفير الحماية القانونية للأطباء أثناء أداء عملهم وبسببه من الملاحقة القانونية الكيدية، وذلك بإخطار الوزارة وحضور مندوب تختاره التحقيق ولا يكون التحقيق إلا من النيابة العامة.
وقال جلال كاظم أحد مقدمي الاقتراح بقانون إن الهدف تمكين الدولة من تقديم خدمات فعالة في مجال الصحة على أكمل وجه وذلك بتوفير حماية للأطباء لدى أداء رسالتهم السامية من الملاحقة القانونية الكيدية التي تؤثر على حسن أداء عملهم، كما يجب تقديم الحماية الكافية للطبيب لدى قيامة بعمله حتى يستطيع أن يقدم خدمة طبية متميزة بعيدًا عن الدعاوى والمحاضر الكيدية.
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