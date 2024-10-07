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مشروع نيابي لـحـمـاية الأطباء من الملاحقة القانونية الكيدية

10/7/2024 7:18:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات

قدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬مقترحا‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وطب‭ ‬الأسنان‭ ‬ومزاولي‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬المعاونة‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬للأطباء‭ ‬أثناء‭ ‬أداء‭ ‬عملهم‭ ‬وبسببه‭ ‬من‭ ‬الملاحقة‭ ‬القانونية‭ ‬الكيدية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإخطار‭ ‬الوزارة‭ ‬وحضور‭ ‬مندوب‭ ‬تختاره‭ ‬التحقيق‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬التحقيق‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وقال‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬تمكين‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬وذلك‭ ‬بتوفير‭ ‬حماية‭ ‬للأطباء‭ ‬لدى‭ ‬أداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬الملاحقة‭ ‬القانونية‭ ‬الكيدية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬أداء‭ ‬عملهم،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬تقديم‭ ‬الحماية‭ ‬الكافية‭ ‬للطبيب‭ ‬لدى‭ ‬قيامة‭ ‬بعمله‭ ‬حتى‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬خدمة‭ ‬طبية‭ ‬متميزة‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الدعاوى‭ ‬والمحاضر‭ ‬الكيدية‭.‬

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