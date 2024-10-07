رئيس مالية الشورى: نمو الناتج المحلي الإجمالي والأنشطة غير النفطية يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالإنجازات التي حققتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الصعيد الاقتصادي والمالي في النصف الأول من عام 2024م، مؤكداً أن تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.3
% مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.1
% ، يعكس نجاح الخطط والبرامج التي تبنتها الحكومة لتعزيز التنوع في مصادر الدخل، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال دعم التعليم والتدريب بما أسهم في خفض عدد العاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 2.1
% .
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في معرض تعليقه على المواضيع التي بحثتها الحكومة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس (الإثنين) برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى أن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية، أثبتت نجاحها في التعاطي مع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، منوهاً بأهمية التقدم الذي تحقق على مستوى التعافي الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي المنشود، الأمر الذي يبشر بمزيد من النتائج الإيجابية في النصف الثاني من هذا العام.
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