رئيس مالية الشورى: نمو الناتج المحلي الإجمالي والأنشطة غير النفطية يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬بحثتها‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الإثنين‭) ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحكيمة‭ ‬التي‭ ‬انتهجتها‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬أثبتت‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬المنشود،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يبشر‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

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