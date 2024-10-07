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رئيس مالية الشورى: نمو الناتج المحلي الإجمالي والأنشطة غير النفطية يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة

10/7/2024 7:18:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬3 % ‭ ‬مدعومًا‭ ‬بنمو‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬1 % ،‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬الحكومة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬1 % ‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬بحثتها‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الإثنين‭) ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحكيمة‭ ‬التي‭ ‬انتهجتها‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬أثبتت‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬المنشود،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يبشر‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

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