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وزير البلديات والزراعة يؤكد دعم منتسبي القطاع الزراعي

10/7/2024 7:18:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬منيب‭ ‬أوبيري‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للمهندسين‭ ‬الزراعيين‭ ‬الجزائريين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬المهندسين‭ ‬الزراعيين‭ ‬العرب،‭ ‬والدكتور‭ ‬السيد‭ ‬خليفة‭ ‬نقيب‭ ‬المهن‭ ‬الزراعية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وأمين‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للمهندسين‭ ‬الزراعيين‭ ‬الأفارقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حضورهم‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬السادس‭ ‬والثلاثين‭ ‬للأسمدة،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اتحادات‭ ‬المهندسين‭ ‬الزراعيين‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬دعم‭ ‬الوزارة‭ ‬لمنتسبي‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬من‭ ‬مهندسين‭ ‬ومزارعين‭ ‬وتقنيين‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الوطني‭ ‬المهم‭. ‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬أعرب‭ ‬الضيوف‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬للوزير‭ ‬على‭ ‬اللقاء،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬لأجل‭ ‬النهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬العريبي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشئون‭ ‬الزراعة‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬آل‭ ‬عباس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬الزراعيين‭ ‬البحرينية‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

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