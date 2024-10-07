وزير البلديات والزراعة يؤكد دعم منتسبي القطاع الزراعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في مكتبه كلاً من المهندس منيب أوبيري رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، والدكتور السيد خليفة نقيب المهن الزراعية بجمهورية مصر العربية وأمين عام الاتحاد العربي للمهندسين الزراعيين الأفارقة، وذلك على هامش حضورهم المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للأسمدة، الذي عقد في مملكة البحرين. وأشاد الوزير بالجهود التي تقوم بها اتحادات المهندسين الزراعيين والتي تصب في مصلحة التنمية الزراعية، مؤكداً دعم الوزارة لمنتسبي القطاع الزراعي من مهندسين ومزارعين وتقنيين وحرصها على التعاون مع مختلف الجهات ذات الاختصاص في النهوض بهذا القطاع الوطني المهم.
من جانبهم أعرب الضيوف عن شكرهم للوزير على اللقاء، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق لأجل النهوض بالقطاع الزراعي في المنطقة.
حضر اللقاء المهندس عاصم عبداللطيف وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والمهندس محمد العريبي الوكيل المساعد لشئون الزراعة والمهندس محمد توفيق آل عباس رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية وأعضاء مجلس الإدارة.
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