وزير البلديات والزراعة يؤكد دعم منتسبي القطاع الزراعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جانبهم‭ ‬أعرب‭ ‬الضيوف‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬للوزير‭ ‬على‭ ‬اللقاء،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬لأجل‭ ‬النهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬العريبي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشئون‭ ‬الزراعة‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬آل‭ ‬عباس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬الزراعيين‭ ‬البحرينية‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

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