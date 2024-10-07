توقعات بتأثر المملكة بتساقط أمطار متفرقة اليوم وغدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت أمل الحامد:
توقعت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن تتأثر المملكة بتساقط بعض الأمطار المتفرقة والتي قد يصاحبها هبات رياح قوية أحياناً وخاصة على المناطق البحرية، وذلك اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.
ونشرت الإدارة على منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس أنه عادةً ما يشهد شهرا أكتوبر ونوفمبر بداية التقلبات الجوية في حالة الطقس، ومع توافر بعض العناصر المساعدة خلال اليومين القادمين ستبدأ بعض التكونات المحلية في التشكل على المناطق المجاورة لمملكة البحرين اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.
وأضافت أنه بحسب تطور الغيوم فقد تتأثر المملكة بتساقط بعض الأمطار المتفرقة والتي قد يصاحبها هبات رياح قوية أحياناً وخاصة على المناطق البحرية.
ودعت إلى الاطلاع على آخر تحديثات النشرات عبر القنوات الرسمية لإدارة الأرصاد الجوية.
وعلى صعيد متصل، فإنه من المتوقع أن يكون اليوم الثلاثاء رطباً ثم يتحول إلى غائم جزئياً أحياناً وحار نسبياً خلال النهار، وتكون الرياح شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة مع هبات تصل إلى 25 عقدة أحياناً في وقت لاحق، كما أن ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر وقد يصل إلى 6 أقدام أثناء الهبات، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 36، ودرجة الحرارة الصغرى إلى 27، أما الرطوبة النسبية العظمى فمن المتوقع أن تبلغ 85 % ، والرطوبة النسبية الصغرى 30 % .
ومن المتوقع أن يكون الطقس يوم غد الأربعاء غائما جزئياً أحياناً وحارا نسبياً خلال النهار، والرياح متقلبة الاتجاه عموماً شمالية شرقية من 7 إلى 12 عقدة مع هبات تصل إلى 25 عقدة أحياناً، أما ارتفاع الموج فمن قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر وقد يصل إلى 6 أقدام أثناء الهبات، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 ودرجة الحرارة الصغرى إلى 27، أما الرطوبة النسبية العظمى فتصل إلى 85 % والرطوبة النسبية الصغرى 30 % .
وعلى صعيد آخر، أظهرت منصة مملكة البحرين للبيانات المفتوحة أنه بحسب بيانات إدارة الأحوال الجوية فإن شهر أكتوبر خلال الأعوام من 2005 إلى 2023 شهد هطول الأمطار خمس مرات فقط، كانت أعلاها في أكتوبر 2018 حيث بلغت كمية هطول الأمطار 19.9 ملم، وبلغت 0.01 ملم في أكتوبر 2008 وأكتوبر 2012 وأكتوبر 2015 وأكتوبر 2019.
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