توقعات بتأثر المملكة بتساقط أمطار متفرقة اليوم وغدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





توقعت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬تتأثر‭ ‬المملكة‭ ‬بتساقط‭ ‬بعض‭ ‬الأمطار‭ ‬المتفرقة‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬يصاحبها‭ ‬هبات‭ ‬رياح‭ ‬قوية‭ ‬أحياناً‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬البحرية،‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وغداً‭ ‬الأربعاء‭.‬

ونشرت‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬يشهد‭ ‬شهرا‭ ‬أكتوبر‭ ‬ونوفمبر‭ ‬بداية‭ ‬التقلبات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطقس،‭ ‬ومع‭ ‬توافر‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬المساعدة‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬القادمين‭ ‬ستبدأ‭ ‬بعض‭ ‬التكونات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬التشكل‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وغداً‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬تطور‭ ‬الغيوم‭ ‬فقد‭ ‬تتأثر‭ ‬المملكة‭ ‬بتساقط‭ ‬بعض‭ ‬الأمطار‭ ‬المتفرقة‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬يصاحبها‭ ‬هبات‭ ‬رياح‭ ‬قوية‭ ‬أحياناً‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬البحرية‭.‬

ودعت‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬تحديثات‭ ‬النشرات‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬لإدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رطباً‭ ‬ثم‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬غائم‭ ‬جزئياً‭ ‬أحياناً‭ ‬وحار‭ ‬نسبياً‭ ‬خلال‭ ‬النهار،‭ ‬وتكون‭ ‬الرياح‭ ‬شرقية‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬عقد‭ ‬وتصل‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬عقدة‭ ‬مع‭ ‬هبات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬عقدة‭ ‬أحياناً‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الموج‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬إلى‭ ‬قدمين‭ ‬قرب‭ ‬السواحل‭ ‬ومن‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أقدام‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أقدام‭ ‬أثناء‭ ‬الهبات،‭ ‬وتصل‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬العظمى‭ ‬إلى‭ ‬36،‭ ‬ودرجة‭ ‬الحرارة‭ ‬الصغرى‭ ‬إلى‭ ‬27،‭ ‬أما‭ ‬الرطوبة‭ ‬النسبية‭ ‬العظمى‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬85 % ،‭ ‬والرطوبة‭ ‬النسبية‭ ‬الصغرى‭ ‬30 % ‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطقس‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬غائما‭ ‬جزئياً‭ ‬أحياناً‭ ‬وحارا‭ ‬نسبياً‭ ‬خلال‭ ‬النهار،‭ ‬والرياح‭ ‬متقلبة‭ ‬الاتجاه‭ ‬عموماً‭ ‬شمالية‭ ‬شرقية‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬عقدة‭ ‬مع‭ ‬هبات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬عقدة‭ ‬أحياناً،‭ ‬أما‭ ‬ارتفاع‭ ‬الموج‭ ‬فمن‭ ‬قدم‭ ‬إلى‭ ‬قدمين‭ ‬قرب‭ ‬السواحل‭ ‬ومن‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أقدام‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أقدام‭ ‬أثناء‭ ‬الهبات،‭ ‬وتصل‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬العظمى‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬ودرجة‭ ‬الحرارة‭ ‬الصغرى‭ ‬إلى‭ ‬27،‭ ‬أما‭ ‬الرطوبة‭ ‬النسبية‭ ‬العظمى‭ ‬فتصل‭ ‬إلى‭ ‬85 % ‭ ‬والرطوبة‭ ‬النسبية‭ ‬الصغرى‭ ‬30 % ‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬أظهرت‭ ‬منصة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬إدارة‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬فإن‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬من‭ ‬2005‭ ‬إلى‭ ‬2023‭ ‬شهد‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬فقط،‭ ‬كانت‭ ‬أعلاها‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2018‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬كمية‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬19‭.‬9‭ ‬ملم،‭ ‬وبلغت‭ ‬0‭.‬01‭ ‬ملم‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2008‭ ‬وأكتوبر‭ ‬2012‭ ‬وأكتوبر‭ ‬2015‭ ‬وأكتوبر‭ ‬2019‭.‬

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