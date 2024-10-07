وزير المالية: مواصلة تنمية القطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬أمس،‭ ‬الدكتور‭ ‬خوسيه‭ ‬فينالس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬بنك‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬الإسهامات‭ ‬البارزة‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬آفاقٍ‭ ‬متجددة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭. ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬

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