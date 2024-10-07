وزير المالية: مواصلة تنمية القطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص مملكة البحرين مواصلة تنمية القطاع المالي والمصرفي ورفده بجميع المقومات والسبل الكفيلة بتطويره باعتباره أحد القطاعات الواعدة وذات الأولوية، مشيراً إلى الدور المهم الذي تضطلع به مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في رفد مسارات التنمية الاقتصادية والدفع بها نحو مزيد من التقدم والازدهار على الصعد كافة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، أمس، الدكتور خوسيه فينالس رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاندرد تشارترد بنك وعدداً من كبار المسؤولين في البنك، حيث أشار إلى الإسهامات البارزة للقطاع المالي والمصرفي في خلق آفاقٍ متجددة من الفرص الاستثمارية الواعدة، لافتاً إلى أهمية مواصلة تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال المالي والمصرفي، واستعراض آخر المستجدات والتطورات على صعيد الاقتصاد العالمي.
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