محمد بن مبارك يشيد بالإنجاز الذي حققته البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬سموه‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2024م‭ ‬بتقدمها‭ ‬36‭ ‬مرتبة،‭ ‬وتصنيفها‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬ويؤكد‭ ‬مدى‭ ‬تميز‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكل‭ ‬الجهات‭ ‬والهيئات‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التقني‭ ‬المشرف‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬استقباله،‭ ‬وتقديره‭ ‬لدور‭ ‬سموه‭ ‬فيما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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