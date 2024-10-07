محمد بن مبارك يشيد بالإنجاز الذي حققته البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم أمس، محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الذي أطلع سموه على تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024.
وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مشيدًا سموه بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024م بتقدمها 36 مرتبة، وتصنيفها ضمن الفئة الأعلى.
وأكد سموه أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لكل ما يعزز مكانة مملكة البحرين في جميع المجالات، ويؤكد مدى تميز المبادرات والبرامج الوطنية التي تنفذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأعرب سموه عن تقديره لجهود اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وكل الجهات والهيئات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز التقني المشرف.
من جانبه، أعرب السيد محمد علي القائد عن شكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقباله، وتقديره لدور سموه فيما تحقق من إنجازات على صعيد التحول الإلكتروني، ودعم سموه لكل الجهود والمبادرات التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
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