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الأمين العام لمجلس النواب: جاهزية تامة وتنسيق متكامل استعدادا لافتتاح دور الانعقاد

10/7/2024 7:18:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تواصل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسارات،‭ ‬وعبر‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والحضاري‭.‬

مشيدا‭ ‬بالدعم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬للعمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬ومخرجات‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر،‭ ‬ومثمنا‭ ‬التعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬والمشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭. ‬

ومشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬تنفيذا‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬38‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بدعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للانعقاد،‭ ‬ودعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للاجتماع‭ ‬عصر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024م،‭ ‬لافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭.‬

فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحضيرية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لمتابعة‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬اللازمة‭ ‬والمطلوبة‭ .‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بمركز‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي،‭ ‬بحضور‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ومحمد‭ ‬شيخان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المراسم‭ ‬الملكية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬وما‭ ‬يتطلبه‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬جميع‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التنظيمية‭ ‬واللوجستية‭ ‬والفنية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬وتوزيع‭ ‬المهام‭ ‬والأدوار‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات،‭ ‬وآلية‭ ‬العمل‭ ‬التنفيذية‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬الحفل‭ ‬الافتتاحي‭ ‬بما‭ ‬يتواءم‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬ومكانة‭ ‬الحدث،‭ ‬وان‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬وجاهزية‭ ‬تامة‭.‬

معربا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقدير‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬المعني‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬وعلى‭ ‬تفاعلهم‭ ‬وجهودهم‭ ‬الجلية‭ ‬لإنجاح‭ ‬الحدث‭ ‬الوطني‭ ‬البرلماني‭.‬

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