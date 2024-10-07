الأمين العام لمجلس النواب: جاهزية تامة وتنسيق متكامل استعدادا لافتتاح دور الانعقاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أن المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل في تحقيق الإنجازات والنجاحات في جميع المسارات، وعبر العمل الديمقراطي والحضاري.
مشيدا بالدعم الملكي السامي للعمل البرلماني، ومخرجات المشروع الإصلاحي في العهد الزاهر، ومثمنا التعاون الفاعل والمشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لخدمة الوطن والمواطنين.
ومشيرا إلى انه تنفيذا للأمر الملكي رقم (38) لسنة 2024، بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، ودعوة مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثالث عشر من شهر أكتوبر 2024م، لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
فقد تقرر تشكيل لجنة تحضيرية من الجهات المختصة لمتابعة كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة والمطلوبة .
جاء ذلك خلال ترؤس الأمين العام لمجلس النواب اجتماع اللجنة التحضيرية حفل افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس، وذلك صباح أمس بمركز عيسى الثقافي، بحضور كريمة محمد العباسي الامين العام لمجلس الشورى، ومحمد شيخان نائب رئيس المراسم الملكية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات بشأن إجراءات حفل الافتتاح وما يتطلبه من تعاون وتنسيق مشترك.
وأوضح أن الاجتماع بحث جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية والفنية والإعلامية، وتوزيع المهام والأدوار بين مختلف الجهات، وآلية العمل التنفيذية خلال مراسم الحفل الافتتاحي بما يتواءم مع أهمية ومكانة الحدث، وان كافة المؤسسات والجهات المعنية ذات العلاقة على استعداد وجاهزية تامة.
معربا الأمين العام لمجلس النواب عن شكره وتقدير لفريق البحرين المعني بافتتاح دور الانعقاد وعلى تفاعلهم وجهودهم الجلية لإنجاح الحدث الوطني البرلماني.
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