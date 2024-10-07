وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني لعائلات ضحايا العدوان على غزة في الذكرى الأولى للإبادة الجماعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنظم عائلات فلسطينية فقدت أحبابها في غزة وقفة احتجاجية في غزة بمناسبة الذكرى الأولى للإبادة الجماعية، خارج البرلمان اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء.
وذكرت الدعوة أن الحصول على التصريح للخروج في وقفة احتجاجية جاء متأخرا، مما أدى إلى التأخر في إعلانها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشمل الحدث الاستماع لقصص ما مر به الضحايا من فظائع، على لسان عائلاتهم. كما من المقرر أن يشارك في الحدث متحدثون رئيسيون يمثلون منظمات بريطانية مؤيدة لفلسطين.
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