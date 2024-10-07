وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني لعائلات ضحايا العدوان على غزة في الذكرى الأولى للإبادة الجماعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00





تنظم‭ ‬عائلات‭ ‬فلسطينية‭ ‬فقدت‭ ‬أحبابها‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬للإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬خارج‭ ‬البرلمان‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭. ‬

وذكرت‭ ‬الدعوة‭ ‬أن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التصريح‭ ‬للخروج‭ ‬في‭ ‬وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬جاء‭ ‬متأخرا،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬إعلانها‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

ويشمل‭ ‬الحدث‭ ‬الاستماع‭ ‬لقصص‭ ‬ما‭ ‬مر‭ ‬به‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬فظائع،‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬عائلاتهم‭. ‬كما‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬متحدثون‭ ‬رئيسيون‭ ‬يمثلون‭ ‬منظمات‭ ‬بريطانية‭ ‬مؤيدة‭ ‬لفلسطين‭. ‬