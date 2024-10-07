عام من العدوان بدّل ملامح غزة بمن فيها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00





قطاع‭ ‬غزة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تغيّرت‭ ‬معالم‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تماما‭ ‬فيما‭ ‬يشعر‭ ‬سكانه‭ ‬بالإرهاق‭ ‬جراء‭ ‬النزوح‭ ‬ونقص‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬نهاية‭ ‬في‭ ‬الأفق‭. ‬

وقال‭ ‬خالد‭ ‬الهواجري‭ (‬46‭ ‬عاما‭) ‬فيما‭ ‬قصفت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حيّه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬عيشونا‭ (‬حالة‭) ‬رعب‭ ‬وكأنه‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العدوان‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تحيي‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬ذكرى‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭. ‬

وأضاف‭ ‬الهواجري‭ ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬عشر‭ ‬مرّات‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬السبعة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬عشنا‭ ‬في‭ ‬رعب‭ ‬الليلة‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬طيران،‭ ‬والكوادكوبتر‭ (‬مروحية‭ ‬رباعية‭) ‬وقذائف‭ ‬الدبابات‭ ‬لم‭ ‬تهدأ‭ ‬أبدا‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬صمدنا‭ ‬عاما‭ ‬كاملا‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬والرعب‭ ‬والخوف‭ ‬بقلوب‭ ‬أولادي‭ ‬وكنا‭ ‬نعيش‭ ‬الموت‭ ‬كل‭ ‬لحظة،‭ ‬ولكن‭ ‬مازلنا‭ ‬صامدين‭ ‬ولن‭ ‬ننزح‭ ‬لأنه‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

بدت‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬مدمّرة‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والقتال‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬يجعل‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬شوارعها‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭. ‬

يسير‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬طرقات‭ ‬غطتها‭ ‬الرمال‭ ‬وباتت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أرصفة،‭ ‬فيما‭ ‬المباني‭ ‬مدمّرة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الحالات‭ ‬بلا‭ ‬واجهات،‭ ‬بينما‭ ‬يتناثر‭ ‬الركام‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬شح‭ ‬الوقود‭ ‬وارتفاع‭ ‬ثمنه،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬سيارات‭ ‬تقريبا،‭ ‬إذ‭ ‬يعتمد‭ ‬معظم‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬المشي‭ ‬أو‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬أو‭ ‬عربات‭ ‬تجرّها‭ ‬الحمير‭. ‬

وقال‭ ‬حسام‭ ‬منصور‭ (‬64‭ ‬عاما‭) ‬متحدثا‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وحوله‭ ‬أكوام‭ ‬الركام‭ ‬والرمل‭: ‬‮«‬المعاناة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬كهرباء‭ ‬أو‭ ‬مشتقات‭ ‬بترولية‭. ‬حتى‭ ‬الحطب‭ ‬غير‭ ‬متاح‭... ‬الآن‭ ‬هناك‭ ‬نقص‭ ‬شديد‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الأطعمة‮»‬‭.

‬وتابع‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصناف‭ ‬الطعام‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬نذقها‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬الملابس‭ ‬أيضا‭ ‬التي‭ ‬فقدناها‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬البيوت‭ ‬لم‭ ‬نجد‭ ‬غيرها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

تفيد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬92‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬شوارع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬84‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬منشآته‭ ‬الصحية‭ ‬تضررت‭ ‬أو‭ ‬دمرت‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

نزح‭ ‬منصور‭ ‬وأبناؤه‭ ‬ودمّر‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقطنه‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭. ‬

يقول‭: ‬‮«‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬غزة‭.. ‬الشوارع‭ ‬شبه‭ ‬تبدلت‭ ‬وتغيّرت‭. ‬قلما‭ ‬تتعرف‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬تعرفهم‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‮»‬‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬التعرّف‭ ‬عليهم‭ ‬لتغيّر‭ ‬ملامحهم‭ ‬أيضا‭ ‬لأسباب‭ ‬بينها‭ ‬فقدانهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬شدة‭ ‬الإرهاق‭ ‬الواضح‭ ‬عليهم‭. ‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬الهواجري‭ ‬ومنصور،‭ ‬عانى‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2٫4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬بالغة‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬تحسّن‭ ‬الوضع،‭ ‬حتى‭ ‬بعدما‭ ‬نقلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬قواتها‭ ‬إلى‭ ‬الجبهة‭ ‬الشمالية‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وتفيد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬حوالي‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬نزحوا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬المقيّد‭ (‬46‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬نزح‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬ليالي‭ ‬الحرب‭ ‬وكأن‭ ‬الحرب‭ ‬بدأت‭ ‬للتو‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نتخيل‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬ستطول‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭.. ‬عام‭ ‬رأينا‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬المعاناة‭ ‬والمرض‭ ‬والجوع‭ ‬والخطر‭ ‬والفقدان‮»‬‭. ‬

وأودى‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بحياة‭ ‬41909‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬أيضا،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬عام،‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬إسرائيل‭ ‬أحد‭ ‬أهدافها‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمتمثّل‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬استعادة‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬الذي‭ ‬احتُجزوا‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬