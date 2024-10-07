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الرئيس يهنئ الرئيس التونسي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

10/7/2024 7:11:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وقال سيادته في برقية التهنئة: "يسرنا أن نتقدم لفخامتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأحر التهاني الأخوية، بإعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية التونسية الشقيقة لولاية رئاسية جديدة، وهو ما يجدد ثقة واحترام الشعب التونسي بكم، داعين الله عز وجل، باستمرار نجاحكم في أداء المهام السامية الموكلة إليكم، وتحقيق ما تصبون وشعبكم إليه من أهداف وتطلعات".

وأضاف سيادته: "نغتنم هذه المناسبة الطيبة، لنعرب عن اعتزازنا بعلاقات بلدينا التاريخية الراسخة، ولنثمن وشعبنا الفلسطيني مناصرتكم لقضيتنا العادلة، ودعمكم لنيل شعبنا حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة بعاصمتها القدس الشرقية"، متمنيا للرئيس التونسي الصحة والسعادة، ولتونس الشقيقة وحكومتها وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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