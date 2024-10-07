الرئيس يهنئ الرئيس التونسي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN-
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.
وقال سيادته في برقية التهنئة: "يسرنا أن نتقدم لفخامتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأحر التهاني الأخوية، بإعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية التونسية الشقيقة لولاية رئاسية جديدة، وهو ما يجدد ثقة واحترام الشعب التونسي بكم، داعين الله عز وجل، باستمرار نجاحكم في أداء المهام السامية الموكلة إليكم، وتحقيق ما تصبون وشعبكم إليه من أهداف وتطلعات".
وأضاف سيادته: "نغتنم هذه المناسبة الطيبة، لنعرب عن اعتزازنا بعلاقات بلدينا التاريخية الراسخة، ولنثمن وشعبنا الفلسطيني مناصرتكم لقضيتنا العادلة، ودعمكم لنيل شعبنا حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة بعاصمتها القدس الشرقية"، متمنيا للرئيس التونسي الصحة والسعادة، ولتونس الشقيقة وحكومتها وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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