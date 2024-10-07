أبو جيش يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لدولة فلسطين لدى جمهورية بلغاريا

(MENAFN
- Palestine News Network
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صوفيا /PNN- قدم سفير دولة فلسطين فوق العادة، المفوض لدى جمهورية بلغاريا، نصري أبو جيش، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى الرئيس البلغاري رومان راديف، في مراسم رسمية جرت في المقر الرئاسي بالعاصمة صوفيا.
وأقيم في ساحة المقر الرئاسي حفل استقبال رسمي كبير، بحضور كادر سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا، وقد تم تبادل كلمات الترحيب بين الرئيس راديف والسفير أبو جيش، حيث أعرب الرئيس البلغاري عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.
وأكد الرئيس البلغاري موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة التوجه نحو حل سياسي شامل مبني على القرارات والقوانين الدولية.
وأوضح أن هذا الحل يجب أن يؤدي إلى تحقيق رؤية حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، نقل السفير أبو جيش تحيات سيادة الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني إلى القيادة البلغارية، مؤكدا تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية.
كما أشار السفير أبو جيش إلى التزام فلسطين بتقوية علاقات الصداقة مع بلغاريا، والعمل على تعزيز التفاهم المتبادل، والمساهمة في تطوير المشاريع المشتركة بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
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