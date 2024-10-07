أبو جيش يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لدولة فلسطين لدى جمهورية بلغاريا

MENAFN - Palestine News ) صوفيا /PNN- قدم سفير دولة فلسطين فوق العادة، المفوض لدى جمهورية بلغاريا، نصري أبو جيش، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى الرئيس البلغاري رومان راديف، في مراسم رسمية جرت في المقر الرئاسي بالعاصمة صوفيا.

وأقيم في ساحة المقر الرئاسي حفل استقبال رسمي كبير، بحضور كادر سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا، وقد تم تبادل كلمات الترحيب بين الرئيس راديف والسفير أبو جيش، حيث أعرب الرئيس البلغاري عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وأكد الرئيس البلغاري موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة التوجه نحو حل سياسي شامل مبني على القرارات والقوانين الدولية.

وأوضح أن هذا الحل يجب أن يؤدي إلى تحقيق رؤية حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، نقل السفير أبو جيش تحيات سيادة الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني إلى القيادة البلغارية، مؤكدا تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية.

كما أشار السفير أبو جيش إلى التزام فلسطين بتقوية علاقات الصداقة مع بلغاريا، والعمل على تعزيز التفاهم المتبادل، والمساهمة في تطوير المشاريع المشتركة بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.



















