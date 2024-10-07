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حكومة بريطانيا تعلن تمويل مشروع اختبار دم يـكـشـف عـن 12 نـوعـا مـن السـرطانـات

10/7/2024 7:08:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬البريطاني‭ ‬ويس‭ ‬ستريتينغ‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬اختبار‭ ‬دم‭ ‬يمكنه‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬نوعًا‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬مبكرة‭. ‬

وسيساعد‭ ‬هذا‭ ‬الفحص‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬السرطان‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البريطاني،‭ ‬وفقا‭ ‬لستريتنغ‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ضمن‭ ‬استثمارات‭ ‬طبية‭ ‬بقيمة‭ ‬148‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬تشمل‭ ‬أيضًا‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج‭ ‬المناعي‭ ‬الشخصي‭. ‬كما‭ ‬ستُنشأ‭ ‬مراكز‭ ‬بحثية‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬عبر‭ ‬البلاد‭.‬

وفي‭ ‬مقال‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صنداي‭ ‬ميرور‮»‬،‭ ‬أكد‭ ‬ستريتينغ‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬علاجات‭ ‬متقدمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬وخدمات‭ ‬الصحة‭ ‬والشركات‭ ‬الصيدلانية‭ ‬الكبرى‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬ستريتنغ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدكتور‭ ‬أندرو‭ ‬شابانيس‭ ‬والبروفيسور‭ ‬بول‭ ‬سكيب‭ ‬سيتوليان‭ ‬قيادة‭ ‬فريق‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬اختبار‭ ‬دم‭ ‬جديد،‭ ‬الذي‭ ‬سيمكن‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬وأكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬شيوعًا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قطرات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الدم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تُبين‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الشخص‭ ‬مصابًا‭ ‬بسرطان‭ ‬الرئة‭ ‬أو‭ ‬الثدي‭ ‬أو‭ ‬المثانة،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬فترات‭ ‬الانتظار‭ ‬الطويلة‭ ‬للاختبارات‭ ‬والأشعة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ستكون‭ ‬مراكز‭ ‬البحث‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬كليات‭ ‬جامعة‭ ‬لندن،‭ ‬وجامعة‭ ‬ليفربول،‭ ‬وجامعة‭ ‬بريستول،‭ ‬وجامعة‭ ‬غلاسكو،‭ ‬وجامعة‭ ‬إدنبرة‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬وزير‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬بيتر‭ ‬كايل‭ ‬بأن‭ ‬دعم‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لا‭ ‬يسهم‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬صحة‭ ‬الأفراد‭ ‬وزيادة‭ ‬أعمارهم،‭ ‬بل‭ ‬لديه‭ ‬أيضًا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الحياة،‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬ونمو‭. ‬

وتم‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬علوم‭ ‬الحياة‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬قمة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الدولية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬سيتبين‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬للنمو‭ ‬ولتوفير‭ ‬حلول‭ ‬إنقاذ‭ ‬الحياة‭. ‬

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