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دول الخليج تريد النأي بنفسها بعيدا عن المواجهة بين إيران وإسرائيل

10/7/2024 7:08:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) العرب‭: ‬تسعى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬للنأي‭ ‬بنفسها‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬بينما‭ ‬يسود‭ ‬الترقب‭ ‬بشأن‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬طهران‭ ‬الأخير‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬جزيرة‭ ‬خرج‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬فيها‭ ‬أكبر‭ ‬مرفأ‭ ‬لتصدير‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭.‬

ورغم‭ ‬التزام‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الحياد‭ ‬إزاء‭ ‬التوتر‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬وتحسن‭ ‬علاقتها‭ ‬بإيران‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬أبرمت‭ ‬معها‭ ‬مصالحة‭ ‬بوساطة‭ ‬صينية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أذرع‭ ‬طهران‭ ‬تخطط‭ ‬لإقحام‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬الصراع‭.‬

وتدرك‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬أن‭ ‬تهديدات‭ ‬الميليشيات‭ ‬قد‭ ‬تتجاوز‭ ‬الضغط‭ ‬والتلويح‭ ‬إلى‭ ‬التنفيذ‭ ‬إذا‭ ‬قامت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتوجيه‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬للمنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬الإيرانية‭ ‬وإخراجها‭ ‬عن‭ ‬الخدمة،‭ ‬خاصة‭ ‬بعدما‭ ‬تأكدت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بإسرائيل‭ ‬المتحصنة‭ ‬بأنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬قوية‭.‬

ونقلت‭ ‬رويترز‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬مصادر،‭ ‬لم‭ ‬تذكرها،‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬طمأنة‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬حيادها‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تصعيدا‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬في‭ ‬العنف‭ ‬قد‭ ‬يهدد‭ ‬منشآت‭ ‬النفط‭ ‬الخليجية‭.‬

وتريد‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تجنب‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬إنتاجها‭ ‬النفطي‭ ‬وصادراتها،‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬منشآت‭ ‬أرامكو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منشأتي‭ ‬بقيق‭ ‬وهجرة‭ ‬خُرَيص‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬2019‭.‬

وتتواتر‭ ‬الأنباء‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬موانئ‮»‬‭ ‬قادمة،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬عدة‭ ‬موانئ‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بهدف‭ ‬تعطيل‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬نصف‭ ‬كميات‭ ‬النفط‭ ‬المصدر‭ ‬عالميا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وأذرعها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وكان‭ ‬أبوعلي‭ ‬العسكري،‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬العراقي،‭ ‬قد‭ ‬هدد‭ ‬بحرق‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقال‭ ‬العسكري‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬بدأت‭ ‬حرب‭ ‬الطاقة‭ ‬سيخسر‭ ‬العالم‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬يوميّا،‭ ‬وكما‭ ‬قالت‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬سابقا،‭ ‬إما‭ ‬ينعم‭ ‬الجميع‭ ‬بالخيرات‭ ‬أو‭ ‬يحرم‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

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