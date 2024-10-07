مستعمرون يُعلّقون شعار نجمة داود عند نبع العوجا
التاريخ
10/7/2024 3:11:27 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
أريحا / PNN - علّق مستعمرون، اليوم الاثنين، شعار "نجمة داود"، عند نبع العوجا شمال مدينة أريحا.
وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين علّقوا الشعار على مجرى للمياه في العوجا، في سياق فرض سيطرتهم على النبع.
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