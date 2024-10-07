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مستعمرون يُعلّقون شعار نجمة داود عند نبع العوجا

10/7/2024 3:11:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - علّق مستعمرون، اليوم الاثنين، شعار "نجمة داود"، عند نبع العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين علّقوا الشعار على مجرى للمياه في العوجا، في سياق فرض سيطرتهم على النبع.

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