الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وبلدة بيت فوريك

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وبلدة بيت فوريك.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وداهمت منطقة الضاحية، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.
وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، وفتشوا عددا من المنازل.
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