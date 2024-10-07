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الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وبلدة بيت فوريك

10/7/2024 3:11:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وبلدة بيت فوريك.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وداهمت منطقة الضاحية، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، وفتشوا عددا من المنازل.

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