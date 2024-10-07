Tuesday, 08 October 2024 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 مكاسب في أول مدرسة حقلية لمزارعي الأحساء

10/7/2024 2:56:57 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما شهد رئيس قطاع الصحة النباتية في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ((وقاء)) الدكتور محمد الخريجي، حفل تخريج 21 مزارعًا في أول مدرسة حقلية للمزارعين من نوعها في المملكة والأحساء، وفي السعودية للإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، وذلك للمشروع الإقليمي لسوسة النخيل الحمراء في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عدد مزارعون وميسورون زراعيون في المدرسة، خلال أحاديثهم بـ((الوطن)) أمس، نحو 6 مخرجات ومكاسب في المدرسة.
4 محافظات سعودية
بيّن المشرف على المدارس الحقلية للمزارعين الدكتور يوسف الفهيد، أن مفهوم مدارس المزارعين الحقلية، جديد، انطلق من دول جنوب آسيا من الثمانينيات، وانتشر في دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وغيرها، وحاليًا ينفذ في الدول العربية، ومنها السعودية، بواسطة مركز ((وقاء))، وإشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ((الفاو))، وينفذ في هذا الموسم في 4 محافظات سعودية، وهي: المدينة المنورة والأحساء وحائل ونجران، بالتعاون مع جمعية البيئة الخضراء بالأحساء، وتشهد الأحساء أول حفل لاختتام المدارس، يليه حفل اختتام مدرسة حائل، ثم المدينة المنورة ثم نجران خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن لهذه المدارس دورًا في تعزيز الأمن الغذائي، واصفًا العملية الإرشادية في المدرسة بالتشاركية، من خلال التعلم بالممارسة، وبمشاركة الجميع بخبراتهم الحقلية، ومنها نقل هذه الخبرات والممارسات الحقلية المعتمدة إلى الواقع الزراعي وإلى جميع المزارعين، المساهمة في رقع قدرة المزارع على اتخاذ القرارات الصحيحة، ورفع خبراته الحقلية في حماية النخيل من جميع الآفات الحشرية.
الأسلوب التقليدي
أبان المهندس الزراعي سلمان البراهيم ((ميسر ومدرب في المدرسة)) خلال كلمته في الحفل، أن تبني المدرسة النهج التشاركي والأعمال الحقلية الجماعية، بين مزارعي الواحة المتنوعة ذات الحيازات الصغيرة والمتوسطة، استطعنا من خلالها الوصول إلى مخرجات من شأنها السيطرة على نسبة الإصابة في الحقل الزراعي، وتطبيقها في باقي مزارع منسوبي مدارس المزارعين الحقلية من قبلهم، ولتأكيد صحة هذه المخرجات قمنا بعمل المقارنات بين الأسلوب التقليدي والإدارة المتكاملة للسوسة في الحقل الزراعي، وتم ملاحظة الفوارق الكبيرة في نسب الإصابة، الأمر الذي أسهم في تغيير المفاهيم لدى مزارعي المدرسة الحقلية في الوقاية والمكافحة للسوسة، وكان لنظام التحليل البيئي الزراعي الذي يطبق في كل جلسة في النزول إلى الحقل الزراعي، بالغ الأثر في ترسيخ المعلومة من خلال، جمع درجات الحرارة والرطوبة وسرعة ورصد الممارسات الخطأ واستكشاف الإصابات وجمع الأطوار الحشرية.
مكاسب المدرسة الحقلية
مشاركة المزارعين في تجاربهم وآرائهم حول سوسة النخيل.
تغيير وتطوير قناعات المزارعين وممارساتهم المحلية التقليدية.
تطوير مهارات المزارعين وبناء قدراتهم.
تطبيق التقنيات الحديثة والطرق والأساليب الزراعية السليمة.
الإطلاع عن كثب على أبرز المعوقات التي تواجه المزارعين.
ترسيخ فكرة التقليل من المبيدات الكيميائية.

MENAFN07102024000089011017ID1108754473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث