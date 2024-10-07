الصفدي لقائد الجيش اللبناني: الأردن يقف بشكل مطلق مع لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون
المغتربين أيمن الصفدي قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.
وأكد الصفدي وقوف الأردن المطلق مع لبنان
الشقيق، وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ومؤسساته، ورفض الأردن للعدوان الإسرائيلي
على لبنان وسيادته.
كما أكد ضرورة تكثيف الجهود لضمان تطبيق القرار
١٧٠١، إضافة إلى تقييم الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها لبنان الشقيق، وضرورة
إيصال مساعدات إنسانية فورية وكافية إليه.
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