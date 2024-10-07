صحة غزة: 60% من شهداء القطاع من الأطفال والنساء



وأشارت في بيان اليوم الاثنين، الى أنه خلال عام من حرب الإبادة الجماعية على سكان قطاع غزة بلغ عدد الشهداء من كوادر القطاع الصحي 986 منهم 4 داخل المعتقلات الإسرائيلية.



وأضاف، إن ما سجلته الإحصائيات بعد عام من حرب الإبادة على قطاع غزة يدلل على مدى تركيز الاحتلال على تدمير المنظومة الصحية، حيث تم استهداف ما يقارب 65 بالمئة من المؤسسات الصحية "حكومية، أهلية، خاصة، وكالة الغوث، دولية" وما تبقى يعمل بشكل جزئي وبنسبة إشغال 300 بالمئة، خاصة أقسام العناية المركزة والحضانات.



وأكدت الوزارة، أن هذا الدمار والانهيار يأتي في ظل انعدام مقومات الصحة العامة من عدم توفير مياه صالحة للشرب وتدمير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي ومنع إدخال المنظفات الشخصية ومواد التعقيم، الأمر الذي أدى الى انتشار الأوبئة والأمراض مثل التهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال والأمراض الجلدية.



وأوضحت أن الاستهداف الممنهج والدائم للقطاع الصحي حرم ما يزيد عن مليوني شخص في قطاع غزة من تلقي الخدمات الصحية الأساسية فهناك ما يزيد عن 50 ألف امرأة حامل محرومة من تقديم الخدمات الصحية لها ورعاية الأمومة.



ولفتت الوزارة الى ان هناك 12 ألف مريض سرطان لايتلقون العلاجات الأساسية حتى المسكنات والمئات من مرضى غسيل الكلى فارقوا الحياة نتيجة عدم توفر رعاية صحية لهم وانعدام خدمات غسيل الكلى في كثير من مستشفيات القطاع.



وبينت أن المعطيات تشير الى أن أضعاف الشهداء قد أرتقوا نتيجة نقص الخدمات الطبية، مطالبة بوقف العدوان و آلة القتل والسماح لألاف الجرحى بمغادرة قطاع غزة نحو المستشفيات التخصصية لإجراء عمليات جراحية معقدة لهم بعد أن تفاقمت حالتهم الصحية جراء الممارسات العقابية بحقهم.

كما طالبت جميع الجهات ذات العلاقة بايجاد آليات ضامنة لوصول الامدادات الطبية الى جميع المستشفيات دون قيود والسماح بدخول الوفود الطبية وتأمين الوصول للمرافق الطبية وحمايتها.