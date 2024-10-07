الأندية الأدبية السعودية تشارك في المؤتمر العاشر للغة العربية في دبي

(MENAFN
- Al Watan)
تشارك الأندية الأدبية السعودية في المؤتمر الدولي العاشر للغة العربية الذي ينظمه المجلس الدولي للغة العربية في دبي تحت رعاية سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة دولية من أكثر من ٨٥ دولة .
ورحب الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله موسى بمشاركة الأندية الأدبية التي بذلت جهودا كبيرة على مدى خمسين عاما في خدمة الأدب والثقافة واللغة العربية .
وأشار موسى أنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من رؤساء الأندية الأدبية للمشاركة في إثراء الجلسات والحديث عن جهود الأندية خلال هذه المسيرة الثقافية الطويلة .
وتعد مشاركة الأندية الأدبية في الموتمر فرصة للتواصل مع الباحثين والمختصين والمسؤولين من مختلف دول العالم حيث سيتم تكريم رؤساء الأندية الأدبية المشاركين في الجلسة الختامية للمؤتمر .
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