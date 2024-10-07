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الأندية الأدبية السعودية تشارك في المؤتمر العاشر للغة العربية في دبي

10/7/2024 2:49:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك الأندية الأدبية السعودية في المؤتمر الدولي العاشر للغة العربية الذي ينظمه المجلس الدولي للغة العربية في دبي تحت رعاية سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة دولية من أكثر من ٨٥ دولة .
ورحب الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله موسى بمشاركة الأندية الأدبية التي بذلت جهودا كبيرة على مدى خمسين عاما في خدمة الأدب والثقافة واللغة العربية .
وأشار موسى أنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من رؤساء الأندية الأدبية للمشاركة في إثراء الجلسات والحديث عن جهود الأندية خلال هذه المسيرة الثقافية الطويلة .
وتعد مشاركة الأندية الأدبية في الموتمر فرصة للتواصل مع الباحثين والمختصين والمسؤولين من مختلف دول العالم حيث سيتم تكريم رؤساء الأندية الأدبية المشاركين في الجلسة الختامية للمؤتمر .

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