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الحكومة الرقمية تكرم صندوق تنمية الموارد البشرية

10/7/2024 2:46:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كرمت هيئة الحكومة الرقمية صندوق تنمية الموارد البشرية، نظير دوره المؤثر بالإسهام في تحقيق المملكة لقفزة نوعية بـ25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ضمن تقرير مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024.
وسلم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله السواحه، ومحافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، درع التكريم لنائب المدير العام للعمليات في صندوق تنمية الموارد البشرية عبدالله النفيعي، خلال حفل تكريم الجهات المُسهمة في نتيجة المملكة لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية الذي أقيم اليوم بالرياض.
وحصلت المملكة على المركز الرابع عالميًا والثاني على مجموعة دول العشرين، والأول على مستوى المنطقة في مؤشر الخدمات الرقمية، كما حققت المركز السادس عالميًا في نتيجة المؤشر العام، وتبوأت مدينة الرياض المركز الثالث عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية المحلية.

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