الحكومة الرقمية تكرم صندوق تنمية الموارد البشرية

(MENAFN
- Al Watan)
كرمت هيئة الحكومة الرقمية صندوق تنمية الموارد البشرية، نظير دوره المؤثر بالإسهام في تحقيق المملكة لقفزة نوعية بـ25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ضمن تقرير مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024.
وسلم وزير
الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله السواحه، ومحافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، درع التكريم لنائب المدير العام للعمليات في صندوق تنمية الموارد البشرية عبدالله النفيعي، خلال حفل تكريم الجهات المُسهمة في نتيجة المملكة لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية الذي أقيم اليوم بالرياض.
وحصلت المملكة على المركز الرابع عالميًا والثاني على مجموعة دول العشرين، والأول على مستوى المنطقة في مؤشر الخدمات الرقمية، كما حققت المركز السادس عالميًا في نتيجة المؤشر العام، وتبوأت مدينة الرياض المركز الثالث عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية المحلية.
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