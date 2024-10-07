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تدشين النسخة الـ14للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء

10/7/2024 2:46:42 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، اليوم في الرياض، انطلاق أعمال النسخة الرابعة عشرة للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF)، الذي يقام في فندق هيلتون الرياض خلال الفترة 6 - 8 أكتوبر الجاري، بحضور عددٍ من القيادات المحلية والدولية من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في الخدمات والمنتجات الصديقة للإنسان والبيئة.
وأكد، خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في نسخته الجديدة يأتي لمناقشة قضية بالغة الأهمية لمستقبل البيئة والأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الأبنية الخضراء ليست مجرد خيار معماري أو تصميمي، بل هي خطوة ضرورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الحقيل أن المملكة شهدت تطورًا في مجال الأبنية الخضراء، حيث سجلت عددًا من المنجزات، منها تسجيل 2000 مشروع من أصل 5000 مشروع في العالم العربي، وهو ما يعكس التزامها بتنفيذ الأبنية الخضراء، وإحداث نقلة نوعية في كيفية بناء المدن والمجتمعات، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون، وخلق بيئات حضرية صحية وآمنة.

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