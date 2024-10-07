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برنامج جدة التاريخية ينقذ 233 مبنى تراثيا

10/7/2024 2:46:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أنجز مشروع ((إعادة إحياء جدة التاريخية)) ضمن برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، في المرحلة الأولى من المخطط العام عدداً من الأهداف الإستراتيجية للمشروع، والتي تشمل تنمية المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال، واستثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع، إلى جانب استثمار التاريخ والعناصر الثقافية والعمرانية في المنطقة، وتحويلها إلى روافد اقتصادية، وخلق بيئة متكاملة تتوفر فيها مقوّمات طبيعية متعددة تشمل واجهات بحرية، ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة، بالإضافة إلى إبراز المَعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة، وذلك بوصفها موقعاً تاريخياً لا مثيل له في المملكة.
233 مبنى
في إطار جهود الحفاظ على التراث العمراني بالمنطقة، اكتمل تدعيم وإنقاذ 233 مبنى تراثياً تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية كانت آيلة للسقوط، كما تم إنجاز 89 دراسة كمرحلة أولى لتخطيط أعمال ترميم المباني، وكذلك انتهى ترميم 58 مبنى، بالإضافة إلى تجهيز وإعادة تأهيل 35 مبنى تراثيا. كما انتهى البرنامج من ترميم برحة بيت جوخدار وبرحة بيت البلد التاريخيتين، سعياً إلى الحفاظ على القيم المعمارية والتاريخية للمنطقة.
بقايا مواد أثرية
ضمن مشروع التنقيب عن الآثار الذي يشرف عليه البرنامج، تم الإعلان عن العثور على أكثر من 25 ألف، بقايا من مواد أثرية، يعود تاريخ أقدمها إلى الفترة الإسلامية المبكرة، وهو ما أكد على العمق الحضاري والتاريخي للمنطقة. وشملت المكتشفات الأثرية التي تم التنقيب عنها في 4 مواقع بالمنطقة 11405 قطعة خزفية، و 1730 مادة صدفية، و 685 مادة بناء، و191 مادة زجاجية.
معالجة التشوه البصري
في إطار تحسين المشهد الحضري للمنطقة، عمل برنامج جدة التاريخية على تحقيق هذا الهدف من خلال تجديد واجهات المباني، وصيانة الأرصفة، وإزالة مخلفات البناء، لرفع جودة البيئة الحضرية، وإثراء تجربة زوار المنطقة، حيث تم تنفيذ أعمال صيانة وتجميل شاملة في سوق الندى التاريخي وشارع الذهب. وفي نفس السياق، ولمعالجة التشوه البصري وإضافة لمسات جمالية في المنطقة، قام البرنامج بصيانة وتجميل 150 ألف متر مربع من الطرق، بالإضافة إلى زراعة 120 ألف متر مربع في مختلف المساحات العامة، وطلاء 140 مبنى لتحسين المنظر العام، إلى جانب توزيع إنارة معلقة على امتداد 3500 متر في عدد من المساحات العامة.

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